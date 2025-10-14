बार-बार पेशाब आना हो सकता है डायबिटीज की शुरुआत! साथ में ये दिखें तो ध्यान दें 5 लक्षण

Symptoms of Diabetes: डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. लेकिन इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है. कई लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते है. जिससे समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति और बिगड़ सकती है. इसलिए डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है. इसलिए सभी लक्षणों के बारे में जागरूक होना जरूरी है. सही खानपान एक्टिव लाइफस्टाइल और समय पर जांंच के जरिए डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है. यहां हम शुरुआती लक्षणों के बारे में बता रहे हैं. जिनकी अगर समय रहते पहचान कर ली जाए, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और संभावित जोखिमों से बचा जा सकता है.

डायबिटीज के शुरुआती लक्षण

1. बार-बार पेशाब आना

अगर आपको बार-बार पेशाब आने की जरूरत महसूस होती है. तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है. शरीर अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने के लिए ज्यादा मात्रा में पेशाब करता है.

2. ज्यादा प्यास लगना

बार-बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. जिससे बार-बार प्यास लगती है. यह डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है.

3. अचानक वजन कम होना

अगर आपका वजन बिना किसी कारण के तेजी से घट रहा है. तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है. शरीर ग्लूकोज का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे मांसपेशियों और फैट का नुकसान होता है.

4. घाव या चोट का धीरे भरना

अगर आपके शरीर पर चोट या घाव धीरे-धीरे भर रहे हैं, तो यह हाई ब्लड शुगर के कारण हो सकता है. इससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और नर्व डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है.

5. बार-बार संक्रमण होना

डायबिटीज से पीड़ित लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है. जिससे बार-बार त्वचा संक्रमण, यीस्ट संक्रमण और अन्य संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है. डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज शुरू करना बेहद जरूरी है. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. सही खानपान नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है.