डायबिटीज के मरीज इस दाल को ‘वरदान’ समझें, सेवन करने से धड़ाम से गिरेगा शुगर लेवल! ऐसे करना होगा सेवन

Diabetes Control Tips: डायबिटीज पीड़ितों की बढ़ती संख्या आज गंभीर समस्या बन चुकी है. नतीजा यह है कि, दुनियाभर में इससे पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी हो चुकी है. लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी डाइबिटीज कभी उम्रदराज लोगों में देखी जाती थी. लेकिन आजकल युवा भी इसके शिकंजे में हैं. बेशक ये बीमारी जड़ से खत्म न हो, लेकिन खानपान से कंट्रोल जरूर किया जा सकता है. इसके जरूरी है कि हेल्दी खानपान को डाइट में शामिल करें. उड़द की दाल भी ऐसी ही चीजों में से एक है. अब सवाल है कि क्या शुगर के मरीज उड़द की दाल का सेवन कर सकते हैं? उड़द की दाल डाइबिटीज में कैसे फायदेमंद? डायबिटीज में उड़द की दाल को कैसे खाएं? इन सवालों के बारे में बता रही हैं डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक नोएडा की क्लीनिकल डाइटिशियन खुश्बू शर्मा-

इन पोषक तत्वों का भंडार है उड़द की दाल

डाइटिशियन के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों के लिए उड़द की दाल काफी फायदेमंद है. आप उड़द की दाल को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. बता दें कि, यह स्वाद में बेहतरीन और सेहतमंद होती है. उड़द में मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. इसके अलावा, इस दाल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो भूख को कंट्रोल करती है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ने नहीं देता है.

उड़द दाल को कैसे करें डाइट में शामिल

खिचड़ी: डायबिटीज के मरीज उड़द की दाल ही नहीं, खिचड़ी का भी सेवन कर सकते हैं. दरअसल, ये दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं. ये शुगर लेवल तो कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि, आप चाहें तो खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्के तेल में सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

पराठा: डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्रेक फास्ट बहुत जरूरी है. ऐसे में अगर आप कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो इसके लिए उड़द दाल से बने पराठा खा सकते हैं. हालांकि स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें मेथी के पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं. ये दोनों ही चीजें डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं. ऐसा करने से बढ़ते शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

कढ़ी: डायबिटीज के मरीज हैं और उड़द दाल खाकर बोर गए हैं. ऐसे में आप चाहें तो उड़द दाल की कढ़ी बना सकते हैं. इसमें दही और अन्य मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, उड़द दाल की कढ़ी में बेसन का उपयोग नहीं होता है. ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखकर आपको सेहतमंद रखेगी.

सूप: डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में उड़द दाल का सूप पी सकते हैं. ये स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा. हालांकि, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें सीमित मात्रा में कुछ अन्य चीजों को भी एड कर सकते हैं.

लड्डू: आप चाहें तो उड़द दाल के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको सेहतमंद रखते हुए शुगर लेवल कंट्रोल में रखेगा. इनको आप नाश्ते के साथ किसी भी समय भूख लगने पर ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- शरीर के लिए विटामिन बी क्यों जरूरी है? इससे कौन सी परेशानी होती है दूर, इसकी भरपाई के लिए क्या खाएं