Diabetes कंट्रोल करने के लिए किस रोटी का करें सेवन? आटे में मिलाएं ये 3 चीजें और देखें चमत्कार

Diabetes Remedies: आजकल डायबिटीज (Diabetes) एक आम लेकिन गंभीर बीमारी बन चुकी है। भारत में करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में खानपान पर कंट्रोल ही इसका सबसे असरदार इलाज माना जाता है। डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि डायबिटीज रोगी को अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को बढ़ने से रोके और पाचन को आसान बनाएं।

इसी कड़ी में रोटियों का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम गेहूं के आटे से बनी रोटियां खाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, इसमें कुछ हेल्दी चीजें मिलाकर डायबिटीज रोगी अपनी डाइट को और बेहतर बना सकते हैं।

ये खाने से होगा चमत्कार

मेथी के दाने, अलसी के बीज (Flax Seeds) और जौ, ये तीन चीजें अगर आटे में मिला ली जाएं तो रोटी हेल्दी होने के साथ-साथ डायबिटीज कंट्रोल करने में भी मददगार होती है।

• मेथी के दाने ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं।

• फ्लैक्स सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता।

• जौ यानी बार्ली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए आदर्श अनाज है।

ऐसे बनाएं रोटियां

अगर इन तीनों को पीसकर गेहूं के आटे में मिला लिया जाए तो बनी रोटियां डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ-साथ दिल और पाचन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होती हैं। इसलिए, जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो केवल साधारण गेहूं की रोटी खाने के बजाय मल्टीग्रेन आटे की रोटियां अपनाएं। यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगी बल्कि सेहत को भी मजबूत बनाएगी।

