हर बुखार वायरल नहीं होता! डेंगू, फ्लू और वायरल फीवर में क्या है अंतर, ये Warning Signs जरूर जानें

Dengue vs Flu vs Viral Fever: बुखार आते ही अक्सर हम इसे सामान्य वायरल फीवर मानकर घर पर आराम करने लगते हैं. लेकिन, हर बुखार एक जैसा नहीं होता है. बदलते मौसम में डेंगू, फ्लू और वायरल फीवर के लक्षण कई बार इतने मिलते-जुलते हैं कि शुरुआती दौर में इनके बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में डेंगू के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किस तरह के लक्षण किस बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं? कौन-से Warning Signs दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

डेंगू में तेज बुखार के साथ दिखते ये लक्षण

डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है. इसमें अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द तथा अत्यधिक कमजोरी महसूस हो सकती है. कुछ लोगों में मतली, उल्टी और त्वचा पर लाल चकत्ते भी दिखाई दे सकते हैं.

डेंगू में एक जरूरी बात यह है कि, बुखार कम होने के बाद भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता है. पेट में तेज दर्द, बार-बार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, उल्टी या मल में खून, अत्यधिक कमजोरी, बेचैनी या सांस लेने में परेशानी जैसे संकेत गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं.

फ्लू में बुखार के साथ सांस से जुड़े लक्षण

इन्फ्लूएंजा यानी फ्लू भी वायरल संक्रमण है, लेकिन इसके लक्षण अक्सर अचानक शुरू होते हैं. बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान हो सकती है. कई लोगों में फ्लू के दौरान ठंड लगना भी महसूस होता है.

अगर बुखार के साथ सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, लगातार चक्कर, भ्रम, अत्यधिक कमजोरी या हालत तेजी से बिगड़ना जैसी समस्या हो, तो इसे सामान्य फ्लू समझकर घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए.

वायरल फीवर में क्या होता है?

‘वायरल फीवर’ कोई एक बीमारी नहीं बल्कि वायरल संक्रमण के कारण होने वाले बुखार के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है. इसमें बुखार के साथ थकान, बदन दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, नाक बहना या खांसी जैसे लक्षण हो सकते हैं. अलग-अलग वायरस के कारण लक्षणों की तीव्रता और अवधि अलग हो सकती है.

सिर्फ लक्षणों से बीमारी तय करना सही नहीं

डॉक्टर की मानें तो, डेंगू, फ्लू और दूसरे वायरल संक्रमणों के लक्षणों में काफी समानता हो सकती है. इसलिए केवल बुखार देखकर खुद से बीमारी का अनुमान लगाना या दवा शुरू करना सही नहीं है. एक्सपर्ट जरूरत के अनुसार जांच की सलाह दे सकते हैं.