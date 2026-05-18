डेंगू की महाऔषधि… बुखार में पीएं इन 3 पत्तों का जूस, तेजी से बढ़ेंगी प्लेटलेट्स, 5 फायदे भी जान लीजिए

डेंगू के घरेलू उपचार: पहले गर्मी फिर मानसून, ये दोनों ही मौसम सेहत के लिहाज से ठीक नहीं हैं. इन्हीं दोनों मौसम में सबसे डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसी बीमारियां भी बढ़ती हैं. इन बीमारियों की जड़ें मच्छरों की भरमार और संक्रमण युक्त चीजों का सेवन से जुड़ी हैं. अगर बात डेंगू की करें तो इस स्थिति में व्यक्ति की प्लेट्सलेट अचानक गिरती हैं. ऐसी स्थिति में उठना-बैठना तक मुश्किल हो जाता है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम महंगी दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में पपीता, गिलोह, तुलसी और मेथी के हरे पत्तों का अर्क अधिक असरदार हो सकता है. इन पत्तों के अर्क के सेवन से पाचन तंत्र दुरुस्त और पेट की समस्याओं से निजात मिल सकती है. अब सवाल है कि आखिर, डेंगू में किन पत्तों का अर्क असरदार हैं? इन पत्तों के जूस से कैसे बढ़ती हैं प्लेटलेट्स? आइए जानते हैं इस बारे में-

पपीते के पत्ते डेंगू में कैसे फायदेमंद

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, पपीते के पत्तों में विटामिन ए, बी, सी, डी और ई के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, फलेवोनोइड्स, कैरोटीन जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं. औषधीय गुणों से भरपूर पपीते के पत्तों का सबसे ज्यादा यूज डेंगू (Dengue) होने पर किया जाता है. दरअसल, पपीते के पतों के जूस का सेवन करने से शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद मिलती है.

डेंगू में गिलोह कैसे फायदेमंद

डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है. डेंगू में गिलोय (Tinospora Cordifolia) भी अधिक असरदार माना जाता है. यह मुख्य रूप से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने और गिरते हुए प्लेटलेट्स (Platelets) को नियंत्रित करने में मददगार है. इसके अलावा, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर वायरस से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.

तुलसी की पत्तियां डेंगू में कैसे फायदेमंद

डेंगू बुखार में तुलसी की पत्तियां भी फायदेमंद हैं. प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए आप तुलसी की पत्ती को खा भी सकते हैं . इसके एंटीबैक्टीरियल गुण डेंगू के लक्षणों को कम करने में मदद करती है. आपको एक कप पानी में तुलसी की पत्तियों को काली मिर्च डालकर उबाल लीजिए. फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, फिर कुछ देर बाद पी लीजिए. यह आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है.

मेथी की पत्तियां भी डेंगू बुखार में असरदार

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, डेंगू बुखार में मेथी की पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं. ये भी आपके प्लेटलेट्स काउंट को बनाए रखने का काम करेंगी. बता दें कि, इस पत्तियों में मौजूद पोषक तत्व जिसमें सेलेनियम, मैंग्नीज, कैल्शियम, आयरन मौजूद होता है. आप बस मेथी के पत्तों को पानी में उबालकर पी लीजिए.

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