मानसून में डेंगू-मलेरिया का बढ़ जाता खतरा, खुद को बचाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय, सीजनभर रहेंगे फिट

Monsoon Health Tips: जैसे ही मानसून दस्तक देता है, मौसम भले ही सुहाना हो जाए, लेकिन इसके साथ बीमारियों का खतरा भी चुपके से बढ़ने लगता है. खासकर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां इस मौसम में तेजी से फैलती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है- मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल. दरअसल, बारिश का जमा पानी मच्छरों के लिए किसी ‘परफेक्ट होम’ से कम नहीं होता है. घर के आसपास पड़े पुराने टायर, गमले, कूलर, पानी की टंकियां या कंस्ट्रक्शन साइट्स इन सभी जगहों पर जमा पानी मच्छरों को तेजी से बढ़ने का मौका देता है.

डेंगू और मलेरिया भले ही एक जैसे लगें, लेकिन दोनों के पीछे अलग-अलग कारण हैं. बता दें कि, डेंगू एक वायरस से होता है, जो एडीज मच्छर के जरिए फैलता है और यह मच्छर दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है. वहीं, मलेरिया प्लास्मोडियम नाम के परजीवी से होता है, जिसे एनोफिलीज मच्छर फैलाता है, जो शाम से लेकर सुबह तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है. इसलिए, इस मौसम में हर परिवार के लिए ये जरूरी बातें जानना जरूरी है.

डेंगू और मलेरिया से कैसे करें बचाव

कहीं भी पानी जमा न होने दें: एडीज जैसे खतरनाक मच्छर, जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं, बोतल के ढक्कन या बर्तन जितने छोटे पानी में भी पनप सकते हैं. इन मच्छरों के लार्वा को बड़ा होने में सिर्फ 5 से 7 दिन लगते हैं, इसलिए हर हफ्ते जमा पानी को साफ करना सबसे प्रभावी उपाय है. मच्छर बहुत कम मात्रा में जमा पानी में भी पनप सकते हैं. ऐसी स्थिति में, घर के आस-पास उन जगहों की जांच करें जहां पानी जमा हो सकता है, जैसे कि वॉटर कूलर, गमलों की ट्रे, बाल्टियां, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन, इस्तेमाल न होने वाले बर्तन, टायर और छत पर पानी जमा होने वाली जगहें, और उनमें से पानी निकाल दें.

पीने के पानी वाले बर्तन ढककर रखें: पानी की टंकियों, ड्रम और पानी जमा करने वाले बर्तनों को कसकर ढककर रखें ताकि मच्छर उनमें अंडे न दे सकें.

फुल बाजू के कपड़े पहनें: इस मौसम में बीमारियों के बचने के लिए पूरी आस्तीन वाली शर्ट पहनें, लंबी पतलून (ट्राउजर) चुनें और बाहर जाते समय मोजे पहनें. यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर जरूरी है.

बुखार को नजरअंदाज न करें: कई लोग शुरुआती लक्षणों को मौसमी वायरल इन्फेक्शन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. मॉनसून के मौसम में किसी भी बिना वजह के बुखार की जांच करवानी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां डेंगू या मलेरिया के मामले सामने आ रहे हों.

खुद इलाज न करें: विशेषज्ञ डेंगू के शक में कुछ आम दवाओं (बिना डॉक्टर की सलाह के मिलने वाली दवाओं) के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि कुछ दवाएं ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती हैं. लगातार बुखार होने पर दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें.

घर के आस-पास पानी जमा न होने दें: बोतल के ढक्कन, पौधों की ट्रे या बेकार पड़े बर्तनों में जमा थोड़ा सा पानी भी मच्छरों को पनपने में मदद कर सकता है. इसलिए इसकी समय समय पर जांच करते रहें

सिर्फ फॉगिंग पर निर्भर न रहें: फॉगिंग से मच्छरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यह घरों और आस-पड़ोस में छिपे मच्छरों के पनपने की जगह को खत्म नहीं कर सकती है. घर पर बचाव के उपाय करना जरूरी है.

मच्छरों से बचाव के लिए करें ये उपाय

खिड़कियों पर जाली लगाना

मच्छरदानी का इस्तेमाल

मंजूरी-प्राप्त मच्छर भगाने वाली दवाएं (रिपेलेंट्स)

घर के अंदर मच्छर रोकने के उपाय

डेंगू और मलेरिया के लक्षण