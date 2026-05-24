Delivery Recovery Time: बच्चे की डिलीवरी के बाद 40 दिन न करें ये काम, वरना ताउम्र बनी रहेंगी परेशानियां!

Postpartum Care Tips: प्रेग्नेंसी के दौरान तमाम छोटी-बड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि, इस वक्त महिला के शरीर में तमाम तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं. मतलब, महिला को फिजिकल और इमोशनली कई तरह के बदलावों से गुजरना पड़ता है. महिलाएं प्रेग्नेंसी के समय तो खुद का अच्छे से ख्याल रख लेती हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद घर के कामों में उलझ जाती हैं. ऐसे में उनको आराम के लिए मिलने वाला समय नहीं मिल पाता है. इसी का नतीजा है कि, चिड़चिड़ापन, तनाव और पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं. यही वजह है कि, डॉक्टर कम से कम 40 दिन तक आराम करने की सलाह देते हैं. इस वक्त को डिलीवरी की रिकवरी टाइम में काउंट किया जाता है. फिर चाहें डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो या नॉर्मल. अब सवाल है कि आखिर, डिलीवरी के 40 दिन तक किन कामों को करने से बचना चाहिए? महिला को डिलीवरी के बाद 40 दिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इस बारे में बता रही हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. शशि शुक्ला-

बच्चा होने के बाद 40 दिन क्या न करें

इंटर्नल सैनिटरी प्रोडक्ट्स से बचें: डॉक्टर कहती हैं कि, बच्चे के जन्म देने के बाद योनि से ब्लीडिंग होती है. जो 2 से 6 सप्ताह तक रह सकता है. इस दौरान मैटरनिटी पैड या सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. इस दौरान टैम्पोन और मेन्स्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि जहां प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है वह घाव इस समय तक ठीक नहीं होगा. ऐसे में इन चीजों के इस्तेमाल से इंफेक्शन हो सकता है.

देर रात जागने से बचें: अक्सर बच्चे रातभर जगते हैं. ऐसी स्थिति में उनके साथ उनकी मांओं को भी जगना पड़ता है. अगर डिलीवरी के तुरंत आप आप कंप्लीट रेस्ट नहीं लेंगी, तो इससे आपकी रिकवरी धीमी हो सकती है. ऐसी स्थिति में आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकती हैं. एक्सपर्ट की मानें तो तेजी से रिकवरी के लिए जरूरी है कि अच्छी तरह आराम करें. यदि बच्चे का पेट भरा हुआ है, फिर भी वह रात को नहीं सो रहा है, तो आप घर के किसी अन्य सदस्य की मदद लें.

गलत खानपान से बचें: डिलीवरी के बाद कम से कम 40 दिन तक अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें. ऐसे में सुनिश्चित करें कि मसालेदार भोजन, ऑयली फूड, एलर्जी वाली चीजें और गैस बनाने वाले फूड्स लेने से बचें. बता दें कि, तीखे और मसालेदार भोजन स्तनपान के जरिए आपके नवजात शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे बच्चे और मां दोनों को पेट और स्किन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

भारी सामान न उठाएं: आजकल ज्यादातर महिलाएं डिलीवरी के बाद अपनी और नवजात शिशु की केयर खुद करती हैं. ऐसी स्थिति में वे कई बार भारी सामान, जैसे भरी हुई पानी की बाल्टी, धुले हुए कपड़े आदि उठा लेती हैं. डॉक्टर कम से कम 40 दिन तक ऐसा करने से मना करते हैं. दरअसल, ऐसा करने से पेट पर काफी प्रेशर पड़ता है. इससे पेट में दर्द या चलनते-फिरने में दिक्कत हो सकती है.

हैवी एक्सरसाइज से बचें: प्रसव के 6 हफ्ते बाद तक हैवी व्यायाम से दूर रहें. डॉक्टर की सलाह पर कम तीव्रता व्यायाम से शुरुआत करें. प्रसव के तुरंत बाद व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां स्ट्रेस में आ सकते हैं. इसकी वजह से मांस फटना, कमर दर्द, ब्लीडिंग और टांकों पर प्रेशर आ सकता है.

संबंध बनने से बचें: एक्सपर्ट की मानें तो, बच्चे के जन्म के बाद योनि के ऊतक पतले और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं. ऐसा स्थिति में 40 दिन तक सेक्स करने से बचें. यही वजह है कि, डॉक्टर प्रसव के बाद 4 से 6 हफ्ते तक इंतजार करने की सलाह देते हैं.