Delayed Speech Sign: 3-4 साल में भी नहीं बोल पा रहा बच्चा? फौरन कराएं जांच, ये 5 कारण हो सकते जिम्मेदार

Children Speak Late Causes: हर माता-पिता की यही इच्छा होती है कि जन्म के बाद उनका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रहे. लेकिन कई बार छोटे बच्चों में कुछ ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जो माता-पिता की चिंता बढ़ा देती हैं. इन्हीं समस्याओं में से एक है बच्चों का देर से बोलना शुरू करना. असल में, बच्चे का विकास गर्भ में ही शुरू हो जाता है और गर्भधारण के शुरुआती तीन महीनों में यह प्रक्रिया सबसे तेज होती है. जन्म के बाद धीरे-धीरे बच्चे में कई तरह की क्षमताएं विकसित होने लगती हैं, जिनमें बोलने की क्षमता भी शामिल होती है. आमतौर पर कुछ बच्चे 2 से 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चे 4 साल की उम्र तक भी स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते.

डॉक्टरों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. कुछ सामान्य होते हैं, तो कुछ गंभीर भी हो सकते हैं. अगर आपका बच्चा भी देर से बोल रहा है, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर बच्चे देर से बोलना क्यों शुरू करते हैं? इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और ऐसे बच्चों की जांच क्यों जरूरी होती है? इस बारे में बता रही हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका आर्य-

बच्चे के देरी से बोलने के 5 बड़े कारण

प्रीमेच्योर बर्थ: एक्सपर्ट के मुताबिक, 9 माह से पहले जन्में बच्चे को प्रीमेच्योर बर्थ या फिर प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है. इस स्थिति में बच्चे का विकास दर काफी कम हो सकता है. कुछ प्रीमेच्योर बेबी को न सिर्फ बोलने में परेशानी होती है, बल्कि उन्हें देरी से सुनाई देना और अन्य एक्टिविटीज देरी से विकसित होती है. ऐसे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन, समय-समय पर जांच कराएं. ताकि विकास दर सही हो सके.

कान का इन्फेक्शन: कुछ बच्चों को जन्म के बाद कान में इन्फेक्शन की परेशानी हो जाती है. ऐसे बच्चों में बोलने की क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित होती है. इसकी वजह से आपका बच्चा देरी से बोल सकता है. इसलिए अगर आपका बच्चा बार-बार कान खुजला रहा है या फिर कान के अंदर उंगली डाल रहा है तो इस स्थिति में उनके कान की जांच कराएं, ताकि उनके बोलने की क्षमता विकसित हो सके.

ऑटिज्म: बच्चे के देर से बोलने का कारण कई बार ऑटिज्म की स्थिति हो सकती है. इस स्थिति से जूझ रहे बच्चों को बोलने, समझने और अपनी भाषा को समझाने में दिक्कत होती है. ऑटिज्म डिसऑर्डर से शिकार बच्चों को एक बेहतर देखभाल की जरूरत होती है, ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बेहतर किया जा सके.

समझने में दिक्कत: डॉक्टर के मुताबिक, कुछ बच्चों को जन्म के बाद से कुछ चीजों को समझने और सुनने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वे देरी से बोल सकते हैं. क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि वह क्या प्रतिक्रिया देंगे. हालांकि, जांच के बाद परेशानी को दूर किया जा सकता है.

न्यूरोलॉजिकल समस्याएं: अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा उम्र के हिसाब से काफी देरी से बोल रहा है तो इस स्थिति में उनकी जांच कराएं. कई बार इस परेशानी का कारण न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी हो सकती है. ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह की जरूरत है, ताकि आपके बच्चे का इलाज जल्द से जल्द किया जा सके.