किडनी में खराबी किस विटामिन की कमी से आती है? शरीर में इसकी पूर्ति के लिए क्या खाएं, समझें डाइट चार्ट

Vitamins For Kidney: इंसान के शरीर में किडनी सबसे जरूरी अंगों में से एक है. ये शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं. साथ ही, ये शरीर के सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट लेवल को भी कंट्रोल करती हैं. इसलिए शरीर में गुर्दों का ठीक रहना बेहद जरूरी है. बता दें कि, किडनी की समस्या होने पर शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, जिससे कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं. एक रिसर्च के मुताबिक, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को किडनी रोगों का खतरा अधिक होता है. 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में क्रोनिक किडनी रोग होने का खतरा अधिक होता है. खासकर वे लोग जिन्हें डाइबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य शारीरिक समस्याएं हैं. ऐसे में यदि आपको भी गुर्दे की समस्या है, तो आपको अपनी डाइट में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस से युक्त फूड को शामिल करना चाहिए. अब सवाल है कि आखिर, पोटेशियम का किनीनी पर क्या होता असर? किन विटामिन्स की कमी से किडनी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं? आइे जानते हैं इस बारे में-

पोटेशियम और किडनी के बीच संबंध

जब शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, तो गुर्दे की कार्य क्षमता प्रभावित होती है. ऐसी स्थिति में अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करें, जिससे शरीर में 200 मिलीग्राम से कम पोटेशियम प्रदान करते हैं. यदि शरीर में किसी खास प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो गुर्दे खराब होने लगते हैं.

किस विटामिन्स की कमी से किडनी को खतरा

एक रिसर्च के मुताबिक, शरीर में विटामिन डी की कमी से गुर्दे खराब हो सकते हैं. ऐसा होने से शरीर कम कैल्शियम अवशोषित करता है और रक्त में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है. जब रक्त में कैल्शियम का स्तर गिरता है, तो पैराथाइरॉइड ग्रंथि अतिरिक्त पैराथाइरॉइड हार्मोन स्रावित करती है. रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में विटामिन डी की कमी अधिक आम है. इसलिए उस दौरान खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए. हालांकि, पुरुषों को भी एक निश्चित आयु के बाद रक्त में विटामिन डी की कमी का अनुभव होता है.

क्या होता है विटामिन डी

विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है. इसे ‘साइशिन विटामिन’ भी कहा जाता है. तैलीय मछली में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है. इसके अलावा, विटामिन डी शरीर में तब बनता है जब मानव त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है. विटामिन डी समुद्री मछली, डेयरी उत्पादों और अंडों में पाया जाता है. विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिस पर मानव शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य निर्भर करता है. एक ओर, विटामिन डी हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकता है, और दूसरी ओर, यह मूड को भी बेहतर बना सकता है. विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं और प्रतिरक्षा में कमी आती है.

विटामिन डी शरीर के लिए जरूरी क्यों

विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों की सेहत के लिए लाभकारी है. रिसर्च के मुताबिक, भारत की लगभग 76 प्रतिशत आबादी विटामिन डी की कमी से पीड़ित है. यह न केवल हड्डियों को मजबूत करता है, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी विभिन्न हड्डी संबंधी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है.

विटामिन डी की कमी के नुकसान

विशेषज्ञों मानें तो, यदि शरीर में इस विटामिन का स्तर आवश्यक स्तर से अधिक हो जाए तो विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं. विटामिन डी के अत्यधिक सेवन से खून नलियों में कैल्शियम की समस्या हो सकती है. इस स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में कैल्सीफिकेशन कहा जाता है, जो हाइपरकैल्सीमिया जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती है. इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

विटामिन डी कमी से होने वाले नुकसान

शरीर को अतिरिक्त विटामिन डी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विशेषज्ञ अक्सर इस विटामिन के साथ विटामिन के लेने की सलाह देते हैं. जहां विटामिन डी रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, वहीं विटामिन के हड्डियों में कैल्शियम संचय की दर को बढ़ाता है. परिणामस्वरूप, रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है. इससे हृदय रोग का खतरा भी कम हो जाता है.

विटामिन डी पर क्या कहती है रिपोर्ट

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिपोर्ट के मुताबिक, 0-1 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विटामिन डी की आवश्यकता 0.01 मिलीग्राम है. 1-13 वर्ष की आयु के बच्चों को भी प्रतिदिन 0.015 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है. 14-18 वर्ष के बच्चों को भी प्रतिदिन 0.015 मिलीग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है. 19-70 वर्ष की आयु के लोगों को नियमित रूप से 0.015 मिलीग्राम विटामिन डी का सेवन करना चाहिए. 71 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए प्रतिदिन 0.02 मिलीग्राम से अधिक विटामिन डी का सेवन न करना ही बेहतर है.

किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं

कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा कहती हैं कि, गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन और खनिज आवश्यक है. इसके लिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी 12 से युक्त भोजन लेना चाहिए. ये हेल्दी फूड्स गुर्दे को स्वस्थ रखते हैं.