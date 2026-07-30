8 घंटे लगातार बैठकर काम करने वाले हो जाएं सावधान, बढ़ रहा ‘डेड बट सिंड्रोम’ और मांसपेशियों में जकड़न का खतरा

Desk Job Hazard: क्या आपकी नौकरी भी ऐसी है, जिसमें रोजाना 8-10 घंटे कुर्सी से उठने का मौका ही नहीं मिलता? अगर हां, तो यकीन मानिए आप सेहत को धोखा दे रहे हैं. आज के दौर में ज्यादातर लोग ऑफिस, घर या वर्क फ्रॉम होम के दौरान घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं. यह आदत धीरे-धीरे आपके शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों को कमजोर बना सकती है. डॉक्टर इसे ‘डेड बट सिंड्रोम’ (Dead Butt Syndrome) या ग्लूटियल एम्नेशिया (Gluteal Amnesia) कहते हैं. लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से न सिर्फ कूल्हों की मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं, बल्कि कमर दर्द, मांसपेशियों में जकड़न और चलने-फिरने में परेशानी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. अब सवाल है कि आखिर, डेड बट सिंड्रोम क्या है? इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या होता है डेड बट सिंड्रोम?

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, ग्लूट्स शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत मांसपेशियों में शामिल हैं. ये चलने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने और शरीर का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं. लेकिन जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना ब्रेक लिए बैठा रहता है, तो ये मांसपेशियां ठीक से सक्रिय नहीं हो पातीं. परिणामस्वरूप शरीर का दबाव कमर, घुटनों और कूल्हों पर बढ़ने लगता है.

क्या हैं इसके लक्षण?

लंबे समय तक बैठने के बाद कूल्हों में दर्द या सुन्नपन

कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द

जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों में जकड़न

सीढ़ियां चढ़ते समय कमजोरी महसूस होना

चलने या दौड़ने के दौरान असहजता

घुटनों या कूल्हों पर अतिरिक्त दबाव महसूस होना

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

रोजाना 7-8 घंटे या उससे अधिक समय तक बैठे रहते हैं.

आईटी, कॉर्पोरेट या कॉल सेंटर जैसी डेस्क जॉब करते हैं.

नियमित व्यायाम या स्ट्रेचिंग नहीं करते.

लंबे समय तक कार चलाते हैं.

कैसे करें बचाव?

हर 30 से 45 मिनट बाद 2-5 मिनट के लिए उठकर टहलें.

ऑफिस में बैठे-बैठे भी हल्की स्ट्रेचिंग करें.

रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें.

स्क्वैट्स, ग्लूट ब्रिज, लंज और हिप एक्सरसाइज जैसी गतिविधियां करें.

सही पोस्चर में बैठें और कुर्सी का उचित सपोर्ट लें.

लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की आदत डालें.

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर कमर, कूल्हों या पैरों में दर्द लंबे समय तक बना रहे, चलने में परेशानी हो या पैरों में लगातार सुन्नपन महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.