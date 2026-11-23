Dark Chocolate vs Milk Chocolate: चॉकलेट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. किसी को मिल्क चॉकलेट का मीठा और क्रीमी स्वाद पसंद होता है, तो किसी को डार्क चॉकलेक का हल्का कड़वापन. लेकिन जब बात सेहत की आती है, तो अक्सर सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन-सी चॉकलेट खाना ज्यादा फायदेमंद है? क्या डार्क चॉकलेट वास्तव में दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है या यह सिर्फ एक लोकप्रिय धारणा है? वहीं क्या मिल्क चॉकलेट में मौजूद दूध इसे ज्यादा पौष्टिक बनाता है? दरअसल, दोनों चॉकलेट के बीच अंतर सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि उनमें मौजूद कोको, चीनी, फैट और पोषक तत्वों का भी है. इस पर हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने क्या बताया चलिए जानें.

कोको की मात्रा में दोनों चॉकलेट में कितना अंतर होता है?

डार्क और मिल्क चॉकलेट के बीच सबसे बड़ा अंतर कोको की मात्रा का है. हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में आमतौर पर 50 से 90 प्रतिशत तक कोको सॉलिड्स होते हैं. वहीं, मिल्क चॉकलेट में कोको की मात्रा कम होती है. इसमें दूध या मिल्क सॉलिड्स भी मिलाए जाते हैं. कोको में फ्लेवनॉल्स नाम के प्राकृतिक प्लांट कंपाउंड पाए जाते हैं. ये एंटीऑक्सिडेंट गुणों वाले तत्व हैं. इसलिए ज्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट इन तत्वों का बेहतर स्त्रोत हो सकती है.

किस चॉकलेट में होती है ज्यादा चीनी?

अगर आप चीनी का सेवन कम करना चाहते हैं, तो डार्क चॉकलेट बेहतर विकल्प हो सकती है. आमतौर पर मिल्क चॉकलेट में स्वाद बढ़ाने के लिए ज्यादा चीनी मिलाई जाती है. वहीं, 70 प्रतिशत या उससे अधिक कोको वाली डार्क चॉकलेट में अक्सर चीनी की मात्रा कम होती है. हालांकि, हर डार्क चॉकलेट कम चीनी वाली हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए खरीदते समय पैकेट पर मौजूद न्यूट्रिशन लेबल जरूर देखें. WHO के मुताबिक, रोजाना कुल ऊर्जा का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा फ्री शुगर से आना चाहिए.

कैलोरी और फैट के मामले में कौन आगे?

अक्सर लोगों को लगता है कि डार्क चॉकलेट कम कैलोरी वाली होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. दोनों तरह की चॉकलेट में कैलोरी और फैट की मात्रा काफी हो सकती है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, 70-85 प्रतिशत कोको वाली डार्क चॉकलेट की 100 ग्राम मात्रा में करीब 600 कैलोरी और 24 ग्राम चीनी हो सकती है. मिल्क चॉकलेट में कैलोरी लगभग इतनी ही हो सकती है, लेकिन चीनी की मात्रा ज्यादा होती है. इसलिए वजन कंट्रोल करने वालों को दोनों का सीमित सेवन करना चाहिए.

डार्क चॉकलेट खाने के क्या फ़ायदे हैं?

डार्क चॉकलेट में मौजूद कोको फ़्लेवनॉल्स ब्लड वेसल के काम करने के तरीके और ब्लड फ़्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. कुछ रिसर्च ने इन्हें ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत पर अच्छे असर से भी जोड़ा है. इसके अलावा, डार्क चॉकलेट में आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और ज़िंक जैसे मिनरल भी होते हैं. हालांकि, इसके फ़ायदे चॉकलेट की क्वालिटी और प्रोसेसिंग पर निर्भर करते हैं. सिर्फ़ ज़्यादा कोको परसेंटेज देखने का मतलब यह नहीं है कि फ़्लेवनॉल की मात्रा भी ज़्यादा है.

मिल्क चॉकलेट के क्या फ़ायदे हैं?

मिल्क चॉकलेट में दूध की मात्रा कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देती है. इसका स्वाद भी डार्क चॉकलेट से ज़्यादा मीठा और क्रीमी होता है. हालांकि, इसमें आम तौर पर ज़्यादा चीनी और कम कोको फ़्लेवनॉल्स होते हैं, जिससे यह न्यूट्रिशन का खराब सोर्स बन जाता है.

कौन सी चॉकलेट बेहतर है?

अगर दोनों में से चुनना हो, तो 70 परसेंट या उससे ज़्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट जिसमें चीनी कम हो, बेहतर ऑप्शन हो सकती है. इसमें आम तौर पर मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा कोको फ़्लेवनॉल्स और कम चीनी होती है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रोज़ाना बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट खानी चाहिए. ब्रिटिश हार्ट फ़ाउंडेशन के अनुसार, डार्क चॉकलेट में कैलोरी, फ़ैट और सैचुरेटेड फ़ैट भी ज़्यादा हो सकता है. इसलिए, इसे कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है. आखिर में, सेहत के लिए सिर्फ़ चॉकलेट का टाइप ही मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी क्वांटिटी भी मायने रखती है.