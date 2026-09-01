Home > हेल्थ > चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा

चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा

Dark Chocolate Benefits: अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन कैलोरी और शुगर के डर से अक्सर खुद को रोक लेते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. डार्क चॉकलेट को लेकर हुई कुछ रिसर्च में इसके सेवन और दिल की सेहत को लाभ हो सकता है. जानिए कैसे-

By: Lalit Kumar | Published: September 1, 2026 5:18:30 PM IST

Dark Chocolate for Heart Health
Dark Chocolate for Heart Health


Dark Chocolate Benefits: अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन कैलोरी और शुगर के डर से अक्सर खुद को रोक लेते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. डार्क चॉकलेट को लेकर हुई कुछ रिसर्च में इसके सेवन से दिल की सेहत को चौंकाने वाले लाभ हो सकते हैं. खासकर कोको से भरपूर डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉल्स और अन्य पॉलीफेनॉल्स पर वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया है. हालांकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जितनी ज्यादा चॉकलेट खाएंगे, दिल उतना ही हेल्दी रहेगा. 

हालांकि, असली फायदा चॉकलेट की क्वालिटी, कोको की मात्रा और सीमित सेवन पर निर्भर करता है. अब सवाल है कि आखिर, हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने की क्यों हो रही चर्चा? डार्क चॉकलेट में ऐसा क्या खास है? डार्क चॉकलेट कितनी खानी चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

You Might Be Interested In

हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने की चर्चा क्यों?

डार्क चॉकलेट को लेकर एक पुराने अध्ययन में पाया गया था कि जो लोग चॉकलेट खाते थे, उनमें कुछ हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम कम देखा गया. लेकिन, ऐसे अध्ययनों में यह साबित नहीं होता कि चॉकलेट ही सीधे तौर पर बीमारी से बचाती है. लोगों की पूरी डाइट, शारीरिक गतिविधि, वजन और जीवनशैली जैसे कई दूसरे कारक भी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए ‘हफ्ते में 3 बार’ को किसी तय मेडिकल नियम की तरह नहीं समझना चाहिए. 

डार्क चॉकलेट में ऐसा क्या खास है?

मायो क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में मौजूद कोको फ्लेवोनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट और जैव सक्रिय यौगिकों का स्रोत होते हैं. शोध में इन यौगिकों को रक्त वाहिकाओं के कार्य और ब्लड फ्लो से जुड़े संभावित लाभों के साथ जोड़ा गया है. यही वजह है कि दूध वाली या ज्यादा चीनी वाली चॉकलेट की तुलना में अधिक कोको और कम अतिरिक्त चीनी वाली डार्क चॉकलेट को बेहतर विकल्प माना जाता है. हालांकि, डार्क चॉकलेट भी कैलोरी और फैट से भरपूर हो सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

कितनी डार्क चॉकलेट खानी चाहिए?

अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो छोटी मात्रा पर्याप्त हो सकती है. बाजार में उपलब्ध चॉकलेट खरीदते समय कोको प्रतिशत, अतिरिक्त चीनी और कुल कैलोरी जरूर देखें. ज्यादा चीनी वाली चॉकलेट को ‘हेल्दी’ समझकर अधिक खाना उल्टा नुकसानदायक हो सकता है. डार्क चॉकलेट को फल, बिना चीनी वाले दही या ओट्स जैसी चीजों के साथ सीमित मात्रा में लिया जा सकता है.

सिर्फ चॉकलेट से नहीं रहेगा दिल स्वस्थ

दिल की सेहत के लिए केवल डार्क चॉकलेट पर निर्भर रहना सही रणनीति नहीं है. नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, धूम्रपान से दूरी और ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?

August 31, 2026

अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां

August 31, 2026

कौन हैं कनिका मान?

August 31, 2026

‘मिर्जापुर द मूवी’ की स्टारकास्ट और फीस

August 31, 2026

‘दृश्यम 3’ की स्टारकास्ट की फीस

August 31, 2026

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026
चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा
चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा
चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा
चॉकलेट लवर्स के लिए खुशखबरी! हफ्ते में 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से दिल की सेहत को होगा फायदा, रिसर्च में बड़ा दावा