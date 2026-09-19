कितनी भी दवा खा लें… एक बार डैमेज होने के बाद पूरी तरह नहीं बनते ये अंग! जानें शरीर के इन हिस्सों की सच्चाई

Body Organs That Cannot Regenerate: कभी चोट, बीमारी या किसी गंभीर हादसे के बाद शरीर का कोई हिस्सा इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि पहले जैसा होना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या दवाओं से शरीर के हर अंग को दोबारा पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है- हर बार नहीं. इंसानी शरीर में खुद को रिपेयर करने की क्षमता जरूर होती है, लेकिन यह हर अंग में एक जैसी नहीं होती. कुछ ऊतक तेजी से नए बन सकते हैं, जबकि कुछ अंगों में कोशिकाओं के दोबारा बनने की क्षमता बेहद सीमित होती है. NIH के अनुसार, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हार्ट उन हिस्सों में शामिल हैं जिनकी regenerative capacity सबसे कम है.

ये अंग डैमेज होने के बाद पूरी तरह नहीं बनते

1. ब्रेन: दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने पर उनका पूरी तरह पहले जैसा बनना बेहद मुश्किल होता है. खासकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में चोट के बाद regeneration की क्षमता बहुत सीमित मानी जाती है. इसी वजह से स्ट्रोक या गंभीर ब्रेन इंजरी के बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल नुकसान लंबे समय तक बने रह सकते हैं. हालांकि इलाज और rehabilitation से बची हुई क्षमताओं को बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

2. स्पाइनल कॉर्ड: रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड शरीर और दिमाग के बीच संदेश पहुंचाने का अहम रास्ता है. इसके गंभीर नुकसान के बाद क्षतिग्रस्त तंत्रिका कोशिकाओं और उनके connections को पहले जैसा बनाना बेहद कठिन होता है. वैज्ञानिक stem-cell और regenerative therapies समेत कई तरीकों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन ये क्षेत्र अभी लगातार research का विषय है.

3. हार्ट मसल: हार्ट अटैक में हृदय की मांसपेशियों का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो सकता है. वयस्क इंसान के हृदय में नई cardiac muscle बनाने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए गंभीर damage के बाद वहां scar tissue बन सकता है. यह scar सामान्य हृदय की मांसपेशी की तरह सिकुड़कर पंपिंग नहीं कर पाता. इसी वजह से गंभीर नुकसान के बाद हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

हर अंग की कहानी हो सकती अलग

यह मान लेना भी गलत होगा कि इंसानी शरीर में कोई भी अंग खुद को ठीक नहीं कर सकता. लिवर इसका बड़ा उदाहरण है. इसमें चोट या कुछ हिस्सा हटने के बाद बचा हुआ ऊतक बढ़कर काफी हद तक अपने आकार और कार्य को बहाल कर सकता है. NIH के अनुसार, लिवर खोई हुई mass और function का बड़ा हिस्सा दोबारा हासिल कर सकता है.