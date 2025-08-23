Home > हेल्थ > इस पत्ते की वजह से लोगो ने अपनी खतरनाक बीमारियों को बोल दिया बाय-बाए, आप भी जानें और उठाएं इसका फायदा

करी पत्ते को प्राकृतिक औषधि माना जाता है इसका इस्तेमाल हम कई तरीकों से कर सकते हैं जैसे करी पता हमारे हार्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है,

Published: August 23, 2025 16:05:35 IST

Published: August 23, 2025 16:05:35 IST

Curry Leaves Benefits
Curry Leaves Benefits

Curry Leaves Benefits: आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है और बिजी लाइफस्टाइल के कारण सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है। ज्यादातर लोगों में यह समस्या देखी जाती है लेकिन लोगों को यह बात नहीं पता है कि हमारे नेचर में ही आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान होता है। नेचर हमें कुछ ऐसे उपाय देती है जिसका उपयोग करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। 

करी पत्ता बचा सकता है आपको हार्ट अटैक की बीमारी से

करी पत्ते को प्राकृतिक औषधि माना जाता है इसका इस्तेमाल हम कई तरीकों से कर सकते हैं जैसे करी पता हमारे हार्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और करी पत्ता इसे कम करने में मदद करता है। अगर हम रोजाना करी पत्ता  खाए तो इससे हमारा खून साफ होगा और ब्लड फ्लो बेटर होगा। 

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है करी पत्ता

करी पता हार्ट को स्ट्रांग बनता है वैसे ही करी पत्ता कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए सबसे कारगर साबित होता है यह हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना एक हरा करी पत्ता खाने से हमें काफी ज्यादा फायदे होते हैं, करी पत्ते में फाइबर और बाकी सारे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण यह हमारे शरीर से एक्स्ट्रा फैट निकालने में मदद करता है इससे कच्चा खाने से असर ज्यादा होता है क्योंकि पकने पर इसकी कुछ पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। 

करी पत्ता से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी होता है कंट्रोल

करी पत्ता हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं बल्कि डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह हमारे ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल करता है और इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। डायबिटीज के मरीजों को करी पत्ता खिलाने से ये उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर वह रोजाना ताजा करी पत्ता कहते हैं तो शरीर में सूजन कम होती है और हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

