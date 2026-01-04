Home > हेल्थ > क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स

क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स

आइए कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक्स के बारे में जानते हैं जिनका आप देर रात की भूख को कम करने के लिए आनंद ले सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 4, 2026 8:36:04 PM IST

Healthy Snacks For Late Night Craving
Healthy Snacks For Late Night Craving


Healthy Snacks For Late Night Craving: बहुत से लोगों को रात के खाने के बाद भी देर रात भूख लगती है. इस भूख को शांत करने के लिए आप कुछ स्वादिष्ट, हल्का और टेस्टी खाना चाहेंगे क्योंकि देर रात भारी तला हुआ या चिकना स्नैक्स खाने से आपका पेट खराब हो सकता है. वजन बढ़ सकता है, और दूसरी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है. तो आइए कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक्स के बारे में जानते हैं जिनका आप देर रात की भूख को कम करने के लिए आनंद ले सकते है.

You Might Be Interested In

देर रात की भूख के लिए हेल्दी स्नैक्स

ओट्स और दूध

जब आपको देर रात भूख लगे तो आप ओट्स और दूध ले सकते है. ओट्स और दूध में धीरे-धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते है, जो आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करा सकते है. इनमें मौजूद फाइबर और बीटा-ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते है.

You Might Be Interested In

फॉक्स नट्स (मखाना)

फॉक्स नट्स एक कम कैलोरी वाला स्नैक है. जो प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये आपके पेट को हल्का रखने और बेहतर नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते है. ये वजन बढ़ाने में भी योगदान नहीं देते है और आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकते है.

बॉक्स ऑफिस के असली ‘धुरंधर’ निकले अक्षय खन्ना! विलेन बनकर पार किया ₹2000 करोड़ का आंकड़ा, सलमान-आमिर को भी छोड़ा पीछे!

उबले अंडे

अगर आप अंडे खाते हैं, तो आप देर रात की भूख को कम करने के लिए उबले अंडे खा सकते है. यह एक हेल्दी स्नैक है, जो प्रोटीन, हेल्दी फैट और कई जरूरी विटामिन से भरपूर है. इन्हें खाने से आपके शरीर की मरम्मत में मदद मिल सकती है और देर रात भूख लगने से बचा जा सकता है.

बादाम

बादाम में फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन E और हेल्दी फैट होते है, जो मानसिक तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते है. ये आपको पेट भरा हुआ महसूस करा सकते हैं और ज़्यादा खाने से रोक सकते है.

वेजिटेबल सूप

जब आपको रात में भूख लगे तो आप वेजिटेबल सूप पी सकते है. सब्जियों में पाए जाने वाले फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को बेहतर बनाने और आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते है.

पेट्रोल या हाइब्रिड? कहीं ज्यादा माइलेज के चक्कर में आप घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे? देखिए, आपके लिए कौन सी कार है बेस्ट

You Might Be Interested In
Tags: Boiled Egg For Healthy DietMakhane For Late Night FoodOats And Milk For Late Night SnacksSnacks For Late Night Craving
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स
क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स
क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स
क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स