क्या लेट नाइट खाने का मन करता है? फिट रहने के लिए ट्राई करें ये 5 हेल्दी फूड्स

Healthy Snacks For Late Night Craving: बहुत से लोगों को रात के खाने के बाद भी देर रात भूख लगती है. इस भूख को शांत करने के लिए आप कुछ स्वादिष्ट, हल्का और टेस्टी खाना चाहेंगे क्योंकि देर रात भारी तला हुआ या चिकना स्नैक्स खाने से आपका पेट खराब हो सकता है. वजन बढ़ सकता है, और दूसरी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है. तो आइए कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक्स के बारे में जानते हैं जिनका आप देर रात की भूख को कम करने के लिए आनंद ले सकते है.

देर रात की भूख के लिए हेल्दी स्नैक्स

ओट्स और दूध

जब आपको देर रात भूख लगे तो आप ओट्स और दूध ले सकते है. ओट्स और दूध में धीरे-धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते है, जो आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करा सकते है. इनमें मौजूद फाइबर और बीटा-ग्लूकन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और नींद को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते है.

फॉक्स नट्स (मखाना)

फॉक्स नट्स एक कम कैलोरी वाला स्नैक है. जो प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये आपके पेट को हल्का रखने और बेहतर नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते है. ये वजन बढ़ाने में भी योगदान नहीं देते है और आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकते है.

उबले अंडे

अगर आप अंडे खाते हैं, तो आप देर रात की भूख को कम करने के लिए उबले अंडे खा सकते है. यह एक हेल्दी स्नैक है, जो प्रोटीन, हेल्दी फैट और कई जरूरी विटामिन से भरपूर है. इन्हें खाने से आपके शरीर की मरम्मत में मदद मिल सकती है और देर रात भूख लगने से बचा जा सकता है.

बादाम

बादाम में फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन E और हेल्दी फैट होते है, जो मानसिक तनाव को कम करने और नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते है. ये आपको पेट भरा हुआ महसूस करा सकते हैं और ज़्यादा खाने से रोक सकते है.

वेजिटेबल सूप

जब आपको रात में भूख लगे तो आप वेजिटेबल सूप पी सकते है. सब्जियों में पाए जाने वाले फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को बेहतर बनाने और आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते है.