COVID-19 का स्ट्रोक मरीजों पर बड़ा असर! इलाज में हुई देरी ने बिगाड़े मरीजों के नतीजे, नई स्टडी में बड़ा खुलासा

COVID-19 Stroke: कोरोना महामारी ने सिर्फ संक्रमण फैलाकर ही लोगों की सेहत को प्रभावित नहीं किया, बल्कि इस दौरान कई दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी रुकावट आई. स्ट्रोक मरीजों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला. नई रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना के डर और अस्पतालों पर बढ़े दबाव के कारण कई लोगों ने स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने के बाद भी तुरंत अस्पताल जाने में देरी की. इसका असर बीमारी की गंभीरता, इलाज और मरीजों की रिकवरी पर भी पड़ा. पढ़िए हैरान कर देने वाली रिसर्च-

107 स्टडी के आधार पर हुआ विश्लेषण

इस रिसर्च में दिसंबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच प्रकाशित अध्ययनों को देखा गया. शोधकर्ताओं ने शुरुआत में 1,405 स्टडीज की जांच की, जिनमें से 107 अध्ययनों को इस विश्लेषण में शामिल किया गया. इसका उद्देश्य यह समझना था कि कोरोना महामारी ने स्ट्रोक के मरीजों के अस्पताल पहुंचने, इलाज और ठीक होने की प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित किया.

कोरोना के डर से अस्पताल जाने में हुई देरी

रिव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि कई लोगों ने स्ट्रोक के लक्षण महसूस होने के बावजूद तुरंत मेडिकल मदद नहीं ली. कुछ लोगों को डर था कि अस्पताल जाने पर उन्हें कोरोना संक्रमण हो सकता है. वहीं कुछ लोगों को लगा कि महामारी के कारण अस्पताल पहले से ही मरीजों से भरे हुए हैं. यह देरी खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखी गई, जिनमें स्ट्रोक के लक्षण हल्के थे. नतीजा यह हुआ कि कुछ मरीज इलाज के जरूरी समय निकल जाने के बाद अस्पताल पहुंचे.

अस्पताल पहुंचे तो स्ट्रोक ज्यादा गंभीर था

महामारी के दौरान अस्पतालों में स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भी कमी देखी गई. एक स्टडी में इस्केमिक स्ट्रोक के मासिक एडमिशन में 31 फीसदी की कमी, जबकि दूसरी स्टडी में 44 फीसदी की कमी दर्ज की गई. लेकिन, जो मरीज अस्पताल पहुंचे, उनमें स्ट्रोक कई मामलों में पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर था. शोधकर्ताओं ने इसका संबंध इलाज में देरी, सामाजिक दूरी और इमरजेंसी में अस्पताल जाने को लेकर हिचकिचाहट से जोड़ा.

मरीजों की रिकवरी पर भी पड़ा असर

इलाज में देरी और स्वास्थ्य सेवाओं में आई रुकावट का असर मरीजों की रिकवरी पर भी दिखा. एक अध्ययन में महामारी के दौरान अस्पताल से छुट्टी के समय मरीजों में विकलांगता का स्तर ज्यादा पाया गया. तीन महीने बाद भी यह अंतर बना रहा. कुछ अध्ययनों में महामारी के दौरान इलाज पाने वाले स्ट्रोक मरीजों में मृत्यु का खतरा भी अधिक पाया गया. एक विश्लेषण में अस्पताल से छुट्टी के समय मृत्यु दर 7.7 फीसदी थी, जबकि महामारी से पहले यह 2.5 फीसदी थी.

टेलीमेडिसिन से मिली मदद, लेकिन बुजुर्ग रहे पीछे

महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन ने डॉक्टरों से संपर्क बनाए रखने में मदद की. हालांकि, इसका इस्तेमाल युवा मरीजों में ज्यादा हुआ, जबकि बुजुर्ग मरीज डिजिटल सुविधाओं का कम इस्तेमाल कर पाए. इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता भी सामने आई.