PJ.2.1: दुनिया भर में फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट कितना है खतरनाक, क्या भारत में मिले मामले? जानें- लक्षण, बचाव और इलाज

Covid 19 PJ.2.1: कोविड-19 का एक नया वेरिएंट PJ.2.1 तेजी से कई देशों में फैल रहा है. यह SARS-CoV-2 (कोरोना वायरस बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस) का ही एक प्रकार (lineage) है. सबसे पहले 2 मई, 2026 को ओंटारियो में इसकी पहचान हुई थी. इसके बाद यह अन्य देशों में फैल गया. अमेरिका में 30 जून, 2026 को न्यूयॉर्क शहर में इसका पहला मामला सामने आया. अब इसे लेकर चिंता क्यों जताई जा रही है? यह समझने की जरूरत है.

कोविड-19 के नए वेरिएंट PJ.2.1 की पहचान सबसे पहले मई, 2026 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में हुई थी. अब अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और एशिया के कुछ हिस्सों सहित कई देशों में पाया गया है. SARS-CoV-2 के इस नए प्रकार को देखते हुए शोधकर्ता इसके आनुवंशिक (genetic) बदलावों और मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता का विश्लेषण कर रहे हैं. साथ ही वो यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे संक्रमण की एक और लहर आ सकती है.

क्यों सतर्क रहने की है जरूरत

पिछले महीने ‘जर्नल ऑफ इन्फेक्शन’ में प्रकाशित शुरुआती नतीजों के अनुसार, PJ.2.1 में ACE2 रिसेप्टर से जुड़ने की क्षमता अधिक हो सकती है. ACE2 वह रिसेप्टर है जो कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं में घुसने का रास्ता देता है.

फिलहाल, अभी तक ऐसे पर्याप्त क्लिनिकल सबूत नहीं हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि PJ.2.1 अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है. अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ा सकता है या इससे अधिक मौतें हो सकती हैं. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी चेतावनी दी है कि कोविड-19 के लक्षण अक्सर इन्फ्लूएंजा और अन्य श्वसन संबंधी संक्रमणों (respiratory infections) जैसे ही होते हैं. इस वजह से केवल लक्षणों के आधार पर इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है.

किन देशों में मिल रहे मामले

शोधकर्ताओं ने इसे ‘साल्टेशन वेरिएंट’ (saltation variant) बताया है. सबसे पहले 2 मई 2026 को ओंटारियो में इसकी पहचान हुई थी. इसके बाद PJ.2.1 अन्य देशों में भी फैल गया. अमेरिका में 30 जून, 2026 को न्यूयॉर्क शहर में इसका पहला मामला सामने आया. कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिसौरी, ओक्लाहोमा, कोलोराडो और फ्लोरिडा में भी इसके मामले दर्ज किए गए. सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इज़राइल, फ्रांस और स्पेन सहित कई अन्य देशों में भी यह वेरिएंट पाया गया है. स्पेन में, शोधकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार लोकल ट्रांसमिशन (स्थानीय स्तर पर फैलाव) के संकेत देखे हैं.

‘पब्लिक हेल्थ ओंटारियो’ के आंकड़ों के अनुसार, 20 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच SARS-CoV-2 के जितने भी सैंपल सीक्वेंस किए गए, उनमें से 25.2 प्रतिशत मामले PJ.2.1 के थे. पिछले चार हफ्तों की तुलना में इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

PJ.2.1 के लक्षण क्या हैं?

PJ.2.1 के कोई ऐसे खास लक्षण नहीं हैं जो इसे कोविड-19 के अन्य वेरिएंट्स से अलग करते हों. WHO द्वारा बताए गए कोरोनावायरस के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं.

बुखार या ठंड लगना

खांसी

गले में खराश

नाक बहना या बंद होना

सिरदर्द

मांसपेशियों और शरीर में दर्द

थकान और कमजोरी

कुछ लोगों में अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, पेट से जुड़ी समस्याएं, या सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता में बदलाव. WHO ने बताया है कि कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा के कई लक्षण एक जैसे होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द और थकान. ऐसे में केवल लक्षणों के आधार पर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति को कौन सा संक्रमण हुआ है. हालांकि, एक सही डायग्नोस्टिक टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि संक्रमण SARS-CoV-2 के कारण है या किसी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस (श्वसन संबंधी वायरस) के कारण..

क्या भारत में PJ.2.1 का पता चला है?

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत में PJ.2.1 का पता चला है या नहीं, क्योंकि फिलहाल इसका कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है. जीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) कोरोना वायरस के स्ट्रेन में होने वाले जेनेटिक बदलावों पर नज़र रखता है. यह निगरानी नए उभरते वेरिएंट्स (lineages) की पहचान करने और उनके फैलाव को ट्रैक करने में मदद करती है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय निगरानी से मिले नतीजे ही भारत में PJ.2.1 की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए काफी हैं.

PJ.2.1 क्यों फैल रहा है?

इस अध्ययन का मुख्य फोकस PJ.2.1 के ‘स्पाइक प्रोटीन’ पर था, जो SARS-CoV-2 को इंसानी कोशिकाओं से जुड़ने और उनमें प्रवेश करने में मदद करता है। इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन (बदलाव) हुए हैं, जो मुख्य रूप से यह बदलते हैं कि यह वायरस ACE2 रिसेप्टर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है. शोधकर्ताओं ने जांच की कि क्या ये म्यूटेशन वायरस और रिसेप्टर के बीच होने वाले इंटरैक्शन को प्रभावित करते हैं.

उन्होंने यह भी देखा कि क्या यह वेरिएंट कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडीज से बच सकता है (यानी उन्हें चकमा दे सकता है). अध्ययन के नतीजों से यह संकेत नहीं मिला कि यह वेरिएंट अन्य वेरिएंट्स की तुलना में इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बहुत ज्यादा चकमा दे सकता है.