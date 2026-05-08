टॉयलेट में घंटों बैठने के बाद भी पेट नहीं होता साफ? रात सोने से पहले करें 4 उपाय, परेशानी हो जाएगी दूर!

Constipation Relieve Tips: सेहतमंद रहने के लिए हर दिन पेट सही तरीके से साफ रहना बेहद जरूरी है. अगर सुबह-सुबह पेट साफ न हो, तो लोगों को दिनभर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वे अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते हैं. लेकिन, गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान की वजह से अधिकतर लोगों को कब्ज और पेट साफ न होने की समस्या हो रही है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, लंबे समय तक आपका पेट साफ न हो और कब्ज की समस्या रहे, तो इससे बवासीर, भगंदर और आंतों में जख्म जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में कुछ घरेलू नुस्खे अधिक कारगर हो सकते हैं. अब सवाल है कि, पेट साफ करने के लिए क्या खाएं? आइए जानते हैं इस बारे में-

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, कब्ज सिर्फ पाचन को नहीं बिगाड़ती, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह त्रिदोष असंतुलन, भूख में कमी, गैस, शरीर में भारीपन, त्वचा की सुस्ती और तनाव तक पैदा कर सकती है. ऐसे में रात में कुछ बेहद सरल आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर आप सुबह की पाचन क्रिया को स्वाभाविक और आसान बना सकते हैं. –

पेट साफ करने के लिए घरेलू नुस्खे क्या करें?

घी और गुनगुना पानी: अगर पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा है तो सोने से 1 घंटे पहले एक कप गुनगुना पानी पीएं. यह पाचन क्रिया को बेहतर करता है. इसके अलावा, सोने से 30 मिनट पहले 1 चम्मच देसी गाय का घी गुनगुने पानी के साथ लेना भी असरदार है. बता दें कि, यह आंतों को लुब्रिकेट करता है और सुबह मल त्याग को आसान बनाता है. वैद्य इसे स्नेह-पान की सूक्ष्म मात्रा कहते हैं, जो नींद, पाचन और सफाई तीनों में मदद करती है.

त्रिफला और मुनक्का: त्रिफला रात में लेने पर पाचन को हल्का डिटॉक्स देती है. यह पेट को अपनी प्राकृतिक गति से काम करने में मदद करती है. आधा चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ लेने से सुबह पेट खुद साफ हो जाता है. इसके अलावा, गुनगुने पानी में भिगोए 4 मुनक्का भी आंतों को कोमल बनाते हैं और सुबह मल को आसानी से निकालने में मदद करते हैं.

हरड़ का सेवन: कब्ज के लिए आयुर्वेद में हरड़ को ‘विष्टम्भ नाशिनी’ कहा गया है. रात में हल्का सा चूर्ण या गोलियां लेने से कोलन की गति संतुलित रहती है. सोने से पहले पेट पर 10 मिनट की हल्की मालिश भी अच्छी होती है, खासकर बाएं-निचले पेट पर.

इलायची का सेवन करें: आयुर्वेद का नियम है कि रात 8 बजे तक हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला खाना ही पेट की सुबह की सफाई में मदद करता है. आप चाहें तो सोते समय सिरहाने 1 इलायची रख सकते हैं. इसकी सुगंध दिमाग को आराम देती है और पाचन तंत्र को खोलती है.