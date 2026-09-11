1 घंटे कंप्यूटर के बाद बस 5 मिनट करें ये आई-एक्सरसाइज, आंखों का तनाव होगा कम! एक्सपर्ट्स ने बताया आसान तरीका

Eye Exercises: सुबह ऑफिस पहुंचने के साथ ही लैपटॉप खुलता है और फिर नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं. मीटिंग, ईमेल, रिपोर्ट और लगातार टाइपिंग के बीच कब 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता. शाम तक आंखों में भारीपन, जलन, पानी आना, धुंधला दिखाई देना या सिरदर्द जैसी शिकायत होने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समस्या सिर्फ थकान की नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर पड़ने वाले दबाव की हो सकती है.

आज की डिजिटल लाइफ में कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं है. ऐसे में आंखों को आराम देने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लेना बेहद जरूरी माना जाता है. विशेषज्ञ अक्सर लंबे समय तक स्क्रीन देखने के दौरान नियमित अंतराल पर आंखों को आराम देने की सलाह देते हैं. इसके लिए महज कुछ मिनट की आसान आई-एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है.

20-20-20 नियम को बनाएं आदत

स्क्रीन पर काम करने वालों के लिए 20-20-20 नियम काफी उपयोगी माना जाता है. इसका मतलब है कि लगभग हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर करीब 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें. इससे आंखों को लगातार एक ही दूरी पर फोकस करने से थोड़ा आराम मिलता है. अगर आपका काम लगातार एक घंटे या उससे ज्यादा स्क्रीन देखने का है तो इसके बाद करीब 5 मिनट का ब्रेक लेना भी अच्छा तरीका हो सकता है. इस दौरान स्क्रीन से नजरें हटाकर आंखों को आराम दें.

5 मिनट में ऐसे करें आसान आई-एक्सरसाइज

सबसे पहले आराम से बैठें और आंखें बंद करके करीब 30 सेकंड तक सामान्य रूप से सांस लें. इसके बाद आंखें खोलकर बिना सिर हिलाए धीरे-धीरे ऊपर और नीचे देखें. फिर इसी तरह दाएं और बाएं देखें. हर दिशा में कुछ सेकंड रुकें और आंखों पर जोर न डालें. इसके बाद कुछ बार धीरे-धीरे पलकें झपकाएं. लंबे समय तक स्क्रीन देखने के दौरान लोग सामान्य से कम पलकें झपका सकते हैं, जिससे आंखों में सूखापन और असहजता महसूस हो सकती है.

अब अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर हल्का गर्म करें और बिना आंखों पर दबाव डाले बंद पलकों के ऊपर कुछ सेकंड रखें. अंत में स्क्रीन से दूर देखकर कुछ देर आराम करें.

एक्सरसाइज के साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं है. स्क्रीन की ब्राइटनेस कमरे की रोशनी के अनुरूप रखें, स्क्रीन को बहुत पास से न देखें और टेक्स्ट का आकार जरूरत के मुताबिक रखें. लगातार कई घंटे काम करने के बजाय बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना बेहतर है.