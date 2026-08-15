हर सेल में घुसने की लत कहीं बीमारी तो नहीं? जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करने वाले रहें सावधान, महिलाओं में ज्यादा खतरा!

Compulsive Buying Disorder: त्योहार, शादी या किसी खास मौके पर खरीदारी करना खुशी का हिस्सा है. लेकिन क्या हो जब बिना जरूरत कुछ खरीदने की बेचैनी होने लगे, ऑनलाइन सेल देखते ही हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाए और खरीदारी के बाद भी मन शांत न हो? ऐसी स्थिति को सिर्फ शॉपिंग का शौक मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है. कुछ लोगों में बार-बार और अनियंत्रित खरीदारी की आदत मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है. जी हां, इसे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर (Compulsive Buying Disorder) या ओनियोमेनिया (Oniomania) कहा जाता है.

इस स्थिति में व्यक्ति जरूरत न होने के बावजूद सामान खरीदने की इच्छा महसूस करता है. यही नहीं, कई बार खरीदारी पर खुद को कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है. अब सवाल है कि आखिर ज्यादा शॉपिंग करने की बीमारी क्या है? महिला या पुरुष… किसमें यह बीमारी अधिक होती है? किस उम्र के लोगों में इस बीमारी का खतरा? इस बारे में बता रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉ. विवेक कुमार-

शॉपिंग कब बन जाती है मानसिक परेशानी?

सिर्फ ज्यादा खरीदारी करना अपने आप में मानसिक बीमारी नहीं है. समस्या तब मानी जाती है जब खरीदारी बार-बार होने वाली अनियंत्रित आदत बन जाए और व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक या निजी जीवन पर असर डालने लगे. मसलन, जरूरत न होने पर भी लगातार सामान खरीदना, खर्च छिपाना, कर्ज लेकर खरीदारी करना, खरीदारी रोकने पर बेचैनी महसूस होना चेतावनी के संकेत हो सकते हैं.

महिलाओं में ज्यादा क्यों देखी जाती है?

कई अध्ययनों में महिलाओं में compulsive buying के लक्षण पुरुषों की तुलना में अधिक पाए गए हैं, हालांकि ‘महिलाओं में ठीक तीन गुना ज्यादा’ का दावा हर आबादी या अध्ययन पर लागू नहीं किया जा सकता. इसके पीछे तनाव, भावनात्मक स्थिति, सामाजिक दबाव और खरीदारी को मूड बेहतर करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना जैसे कई कारण हो सकते हैं.

तनाव और अकेलापन भी हो सकते हैं वजह

कई मामलों में व्यक्ति तनाव, चिंता, अकेलेपन या उदासी से बचने के लिए खरीदारी को एक तरह के भावनात्मक सहारे की तरह इस्तेमाल करने लगता है. सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी लगातार ऑफर, सेल और तुरंत खरीदारी की सुविधा देकर इस व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं.

युवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ रही लत

2016 में हुई स्टडी ‘Compulsive Buying Behavior: Clinical Comparison with Other Behavioral Addictions” के अनुसार युवाओं में कंपल्सिव बाइंग बिहेवियर (CBB) लगातार 4.9% से बढ़ रहा है. इसमें 18 से 30 साल के युवा ज्यादा हैं. मनोचिकित्सक कहते हैं कि ओनियोमेनिया कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर है. इसमें व्यक्ति को शॉपिंग करने की लत लग जाती है और बेवजह हर समय शॉपिंग करता है. ऐसा तनाव, एंग्जाइटी, अकेलेन, आत्मविश्वास की कमी समेत कई वजहों से हो सकता है.

मानसिक बीमारी ओनियोमेनिया के लक्षण

ओनियोमेनिया के शिकार लोग हमेशा शॉपिंग की इच्छा रखते हैं. वह खुद को शॉपिंग से बिजी रखना चाहते हैं. अगर वह ऐसा ना करें तो परेशान हो जाते हैं. वह हद से ज्यादा चीजें खरीद बैठते हैं. शॉपिंग करने से उन्हें खुशी मिलती है, वह चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोग कभी बजट बनाकर शॉपिंग नहीं करते.

ओनियोमेनिया से बचाव कैसे करें

ओनियोमेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके लिए थेरेपी ली जाती हैं. यह बीमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिसिन से ठीक हो सकती है. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में मरीज से बातचीत की जाती है और यह समस्या क्यों है, इसका पता लगाया जाता है. अगर व्यक्ति को किसी बात की चिंता है, कोई अवसाद है तो उसे पहचान कर उस पर काबू किया जाता है. लेकिन, यह सबकुछ डॉक्टर की सलाह से ही संभव है.