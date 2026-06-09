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Coffee Disadvantages: कॉफी लवर्स सावधान! कैफीन कैसे ट्रिगर कर सकती है एंग्जायटी

Coffee Disadvantages: लाखों लोगों के लिए, दिन की शुरुआत असल में कॉफ़ी की पहली चुस्की के साथ ही होती है. लेकिन जहां कैफ़ीन एनर्जी बढ़ा सकती है और अलर्टनेस में सुधार कर सकती है, वहीं यह कुछ लोगों में हैरानी वाली बेचैनी, घबराहट या बेचैनी का अहसास भी पैदा कर सकती है.

By: Heena Khan | Published: June 9, 2026 12:08:54 PM IST

coffee and anxiety
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Coffee Disadvantages: लाखों लोगों के लिए, दिन की शुरुआत असल में कॉफ़ी की पहली चुस्की के साथ ही होती है. लेकिन जहां कैफ़ीन एनर्जी बढ़ा सकती है और अलर्टनेस में सुधार कर सकती है, वहीं यह कुछ लोगों में हैरानी वाली बेचैनी, घबराहट या बेचैनी का अहसास भी पैदा कर सकती है. एनेस्थिसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फ़िज़िशियन डॉ. कुणाल सूद के अनुसार, वही प्रक्रिया जो कॉफ़ी के ज़रिए आपको जगाती है, ऐसे लक्षण भी पैदा कर सकती है जो काफ़ी हद तक एंग्जायटी जैसे होते हैं.

कॉफ़ी से एंग्जायटी का कनेक्शन  

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में, डॉ. सूद ने बताया कि कैफ़ीन दिमाग में मौजूद ‘एडेनोसिन’ नाम के केमिकल पर असर डालती है. यह केमिकल शरीर को थकान महसूस कराने और नींद के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है. “वही केमिकल जो कॉफ़ी के ज़रिए आपको जगाता है, आपके शरीर में एंग्जायटी जैसा अहसास भी पैदा कर सकता है. कैफ़ीन एडेनोसिन को ब्लॉक करके काम करती है. एडेनोसिन दिमाग के उन सिग्नल्स में से एक है जो नींद का दबाव बनाते हैं और थकान महसूस कराते हैं. जब यह सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, तो आप ज़्यादा अलर्ट महसूस करते हैं, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम भी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है. इसीलिए कैफ़ीन से दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट, पसीना आना, शरीर कांपना या ‘कुछ गड़बड़ है’ जैसा अहसास हो सकता है, जो काफ़ी हद तक एंग्जायटी जैसा लगता है.”

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कुछ लोगों को यह ज़्यादा क्यों महसूस होता है

हर कोई कॉफ़ी पर एक जैसा रिएक्शन नहीं देता. जहाँ एक व्यक्ति दिन में आराम से कई कप कॉफ़ी पी सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति सिर्फ़ एक कप पीने के बाद ही बेचैनी महसूस कर सकता है. डॉ. सूद के अनुसार, कई चीज़ें इस बात पर असर डाल सकती हैं कि कैफ़ीन शरीर पर कितना असर करेगी, जैसे कि जेनेटिक्स, नींद की क्वालिटी, स्ट्रेस का लेवल, दवाएँ और पहले से मौजूद बीमारियाँ जैसे पैनिक डिसऑर्डर. नींद की कमी से इसके असर और भी ज़्यादा महसूस हो सकते हैं, और खाली पेट कॉफ़ी पीने से भी ऐसा हो सकता है.

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Tags: Coffeehealth tipslimit caffeine
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