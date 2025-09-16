कॉफी बदल देगी बेडरूम की लाइफ , जानिए यह साधारण ड्रिंक कैसे करती है रोमांस का मजा दुगना
कॉफी बदल देगी बेडरूम की लाइफ , जानिए यह साधारण ड्रिंक कैसे करती है रोमांस का मजा दुगना

Coffee And Sex Drive: अगर आप रोजाना कॉफी पीते हैं, तो यह आपकी सेक्स लाइफ भी बेहतर कर सकती है. आइए समझतें है आखिर क्या है कॉफी और सेक्स का रिश्ता.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 16, 2025 2:00:00 PM IST

Coffee For Men Sex Life
Coffee For Men Sex Life

Coffee And Sex Drive: अगर आप कॉफी लवर हैं, तो दिन में 2–3 कप या उससे ज्यादा कॉफी पीना आपके लिए आम बात होगी लेकिन क्या आप जानतें हैं कि कॉफी सिर्फ आपको रिलैक्स नहीं करता, बल्कि दिनभर के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है. और आपकी सेक्स लाइफ को भी बूस्ट कर सकती है. कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि कॉफी सेक्स ड्राइव (sex drive) को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे बेडरूम में आपका अनुभव और भी रोमांचक और मजेदार हो सकता है. आइए जानतें है महिलाओं व पुरुषों के सेक्स लाइफ पर कॉफी के असर के बारे में.

पुरुषों पर कॉफी का असर (Coffee for Men’s Sex Life)

ह्यूस्टन के टेक्सास विश्वविद्यालय के हेल्थ साइंस सेंटर द्वारा PLOS ONE के अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष रोजाना 2–3 कप कॉफी पीते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) होने की संभावना कम होती है. और 85 से 170 मिलीग्राम कैफीन का सेवन करने वाले पुरुषों में ED का असर महसूस होने की संभावना 42% तक कम हो जाती है. जिससे सेक्स ड्राइव और बेडरूम परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करने में सहायता मिलती है.

महिलाओं पर कॉफी का असर (Coffee for Women’s Sex Life)

2010 में टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन में किए गए अध्ययन में यह देखा गया कि कैफीन महिलाओं की उत्तेजना को कैसे प्रभावित कर सकती है. अध्ययन में महिलाओं की शारीरिक उत्तेजना को कैफीन लेने से पहले और बाद में मापा गया. शोधकर्ताओं ने पाया कि कैफीन में उत्तेजक गुण होते हैं, जो हृदय गति और रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं. इसका असर जननांगों में उत्तेजना पर भी पड़ सकता है, जिससे सेक्स ड्राइव बढ़ सकती है.

कैसे होता है कॉफी का रोमांस पर असर

लिबिडो को बढ़ाती है

कॉफी महिलाओं में लिबिडो को बढ़ाने में मदद करती है. जिससे सेक्स ड्राइव और कामेच्छा बढ़ती है. जो महिलाएं सप्ताह में केवल एक बार भी कॉफी का सेवन करती हैं, उनकी सेक्स ड्राइव अच्छी रहती है .

इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खतरा कम करती है

पुरुषों के लिए भी कॉफी फायदेमंद है. जो पुरुष रोजाना कॉफी पीते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) होने की संभावना कम होती है. सेक्स से पहले कॉफी की सही मात्रा पुरुषों में वियाग्रा जैसा हल्का असर कर सकती है.

इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर

सेक्स के दौरान सहनशक्ति और ताकत बहुत जरूरी होता है. कॉफी शरीर को तुरंत एक्टिव और सतर्क कर देती है. जिससे हमें तत्काल राहत मिल सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

कॉफी बदल देगी बेडरूम की लाइफ , जानिए यह साधारण ड्रिंक कैसे करती है रोमांस का मजा दुगना

