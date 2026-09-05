नारियल पानी और गन्ने का जूस… गर्मी में दोनों ही सेहत के साथी, पर आपके लिए बेहतर विकल्प क्या? एक्सपर्ट से समझिए

Coconut Water vs Sugarcane Juice: गर्मी में शरीर को ठंडक और ताजगी देने के लिए दो देसी ड्रिंक अक्सर याद आते हैं- नारियल पानी और गन्ने का जूस. दोनों ही स्वादिष्ट हैं और शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, लेकिन अगर सवाल हो कि रोजाना पीने के लिए इनमें से बेहतर विकल्प कौन सा है, तो जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होगा. एक तरफ नारियल पानी में पोटैशियम समेत कई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, तो दूसरी तरफ गन्ने का जूस नेचुरल शुगर और कैलोरी का स्रोत है. ऐसे में सिर्फ स्वाद के आधार पर फैसला करना सही नहीं होगा. अब सवाल है कि आखिर, नारियल पानी क्यों है खास? गन्ने के जूस में क्या खास है? डायबिटीज मरीजों के लिए क्या ज्यादा बेहतर? आइए जानते हैं इस बारे में-

नारियल पानी क्यों है खास?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नारियल पानी को प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जाता है. इसमें पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. बता दें कि, वर्कआउट या ज्यादा पसीना निकलने के बाद नारियल पानी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, रिसर्च यह भी बताती है कि सामान्य परिस्थितियों में नारियल पानी पानी की तुलना में हर व्यक्ति में अतिरिक्त हाइड्रेशन लाभ साबित नहीं करता है.

गन्ने के जूस में क्या खास है?

गन्ने का जूस स्वाद में मीठा होने के साथ शरीर को कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा देता है. लेकिन, इसकी प्राकृतिक शुगर की मात्रा भी काफी होती है. इसलिए इसे हेल्दी समझकर बड़ी मात्रा में पीना सही नहीं है. खासकर वजन नियंत्रित करने वाले या ब्लड शुगर पर नजर रखने वाले लोगों को गन्ने के जूस की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए. FSSAI के मानकों में भी गन्ने के रस से जुड़े उत्पादों में शुगर की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दर्ज है.

दोनों में किसे चुनें?

अगर आपका लक्ष्य हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पाना है, तो बिना अतिरिक्त चीनी वाला ताजा नारियल पानी बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं, अगर आपको तुरंत ऊर्जा देने वाला मीठा पेय चाहिए, तो कभी-कभार सीमित मात्रा में गन्ने का जूस लिया जा सकता है. हालांकि, दोनों ड्रिंक पानी की जगह नहीं ले सकते हैं. सामान्य रोजमर्रा की प्यास बुझाने के लिए सादा पानी सबसे आसान और जरूरी विकल्प है.

डायबिटीज में कौन सा बेहतर?

यहां विशेष सावधानी जरूरी है. नारियल पानी में भी प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि गन्ने का जूस अपेक्षाकृत मीठा पेय है. इसलिए डायबिटीज या प्रीडायबिटीज वाले लोगों को दोनों की मात्रा और अपने ब्लड ग्लूकोज पर प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए.