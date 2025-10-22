Home > हेल्थ > मर्दाना ताकत 10 गुना बढ़ा सकता है यह पानी, 35 की उम्र में भी 25 जैसा रहेगा स्टेमिना!

Coconut Water Benefits: मर्दाना ताकत बढ़ाने में नारियल पानी भी मदद कर सकता है. नारियल पानी में ऐसे कई गुण होते हैं जो सेक्स हार्मोन को बैलेंस करने के साथ-साथ शरीर को एनर्जी भी देते हैं.

By: Team InKhabar | Published: October 22, 2025 9:12:48 AM IST

How to increase stamina and power: नारियल पानी किसी दवाई से कम नहीं होता है. बीमारी से लेकर डिहाइड्रेशन की समस्या में डॉक्टर नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं. क्योंकि, नारियल के अंदर मौजूद इस पानी में इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं. साथ ही यह लो कैलोरी होता है जो कई तरह शरीर के लिए फायदेमंद होता है. पुरुषों के लिए भी नारियल पानी कई तरह से फायदेमंद होता है और सेक्स लाइफ बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है. 

नारियल पानी है मर्दों के लिए फायदेमंद

एनर्जी बढ़ाए 

नारियल पानी में नेचुरल शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और थकान दूर करते हैं. शरीर से थकान दूर होती है तो आप बेडरूम रोमांस में भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन 

सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का ठीक होना जरूरी होता है. क्योंकि, प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो ठीक नहीं होने की वजह से इरेक्शन में समस्या आती है. ब्लड सर्कुलेशन के लिए नारियल पानी फायदेमंद होता है. क्योंकि, इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, नतीजन सेक्स लाइफ बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

हार्मोन बैलेंस में मदद

नारियल पानी में मौजूद तत्वों से सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का शरीर में बैलेंस बना रहता है. यह हार्मोन शरीर में बैलेंस रहता है तो सेक्स डिजायर यानी लिबिडो यानी कामेच्छा भी बढ़ सकती है. 

स्टेमिना और सेक्स पावर

Sex or Love

नारियल पानी में 90 प्रतिशत पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट तो करता ही है, साथ ही टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है. शरीर से टॉक्सिन्स यानी गंदगी बाहर होती है तो हेल्दी डाइट का असर जल्दी आता है, नतीजन स्टेमिना और पावर बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

स्पर्म क्वालिटी

कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि नारियल पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से स्पर्म क्वालिटी बेहतर होती है, साथ ही काउंट बढ़ाने में भी मदद मिलती है. 

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए नारियल पानी के साथ-साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में भी सुधार करें. डाइट में हरी सब्जियों के साथ-साथ एनर्जी देने वाली चीजों को शामिल करें. इसके अलावा पर्याप्त नींद, कम तनाव और धूम्रपान या शराब का सेवन करने से बचें.  

