Cockroach Milk: कॉकरोच का दूध बना दुनिया का नया सुपरफूड! गाय-भैंस के दूध से भी ज्यादा ताकतवर; मीट को भी छोड़ा पीछे

Cockroach Milk Benefits: कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है लेकिन क्या आप कॉकरोच के दूध के बारे में जानते हैं? इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने के लिए भी किया जाता है? भारतीय घरों में कॉकरोच को बीमारी का सोर्स माना जाता है क्योंकि वे गंदी जगहों पर रहते हैं और बैक्टीरिया फैलाते हैं. अभी के लिए, हम उन कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं, और उनके दूध में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गाय या भैंस के दूध में भी नहीं पाए जाते.

हालांकि हर इलाके का अपना अलग फूड कल्चर होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल जानकारी पर रिसर्च जारी है. कुछ कॉकरोच की प्रजातियां तो खाने लायक भी मानी जाती हैं. उनका इस्तेमाल आटे से लेकर दूध तक सब कुछ बनाने में किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है. तो, आइए इसके बारे में और जानें.

कॉकरोच का दूध न्यूट्रिशन से भरपूर

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, दूध न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है, और इसलिए, ज़्यादातर लोग अपनी डाइट में गाय या भैंस का दूध शामिल करते हैं. दूध में कई बायोएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि कॉकरोच की प्रजाति डिप्लोप्टेरा फंक्टाटा के दूध में पारंपरिक मैमल्स के दूध की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है.

गाय और भैंस के दूध से ज़्यादा पौष्टिक

कॉकरोच के दूध में गाय और भैंस के दूध से बेहतर कई पोषक तत्व होते हैं. यह ओलिक एसिड, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, ओमेगा-3 फैटी एसिड से लेकर विटामिन और मिनरल तक, ज़रूरी पोषक तत्वों का एक अच्छा सोर्स है. डी. फंक्टाटा एक कॉकरोच प्रजाति है जो ज़िंदा बच्चों को जन्म देने के लिए जानी जाती है. इसमें प्रोटीन क्रिस्टल पदार्थ के रूप में दूध बनाने की क्षमता होती है. इस दूध में मौजूद प्रोटीन में एनर्जी रिज़र्व होता है, जो भैंस और दूसरे मैमल्स के दूध से तीन गुना या 37% ज़्यादा एनर्जी होता है.

रिसर्च क्या कहती है?

ब्राज़ील में हुई एक स्टडी से पता चला है कि एक और कॉकरोच प्रजाति, नौफ़ोएटा सिनेरिया से बने आटे में गेहूं के आटे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है. इस “कीटों के आटे” में आठ ज़रूरी अमीनो एसिड और ओमेगा-9 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है.

क्या यह मीट से बेहतर है?

प्रोटीन के मामले में, USDA के अनुसार, 100 ग्राम रोस्टेड मटन में 27.1 ग्राम प्रोटीन होता है. इसकी तुलना में, कॉकरोच में ज़्यादा प्रोटीन हो सकता है. रेड मीट में 50 परसेंट प्रोटीन होता है, जबकि कॉकरोच में 70 परसेंट प्रोटीन होता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा में अंतर होता है.