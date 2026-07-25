CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव

Abhijit Dipke Typhoid: सोशल मीडिया पर अपने अनोखे अंदाज और बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके इस समय टाइफाइड की चपेट में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद अपनी खराब तबीयत की जानकारी साझा करते हुए बताया कि कई दिनों से लगातार बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी. जांच कराने पर ब्लड रिपोर्ट में टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनका इलाज जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें रोजाना सुबह-शाम IV ड्रिप दी जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर टाइफाइड जैसी गंभीर बैक्टीरियल बीमारी को चर्चा में ला दिया है, जिसे लोग अक्सर साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि समय रहते पहचान और इलाज न मिलने पर यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है.

क्या है टाइफाइड?

टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो Salmonella Typhi नामक बैक्टीरिया के कारण होता है. यह बीमारी आमतौर पर दूषित पानी, संक्रमित भोजन या खराब स्वच्छता के कारण फैलती है. बारिश और गर्मी के मौसम में इसके मामले अपेक्षाकृत अधिक देखे जाते हैं.

वायरल बुखार समझने की न करें गलती

टाइफाइड की शुरुआत अक्सर सामान्य बुखार की तरह होती है. यही कारण है कि कई लोग इसे वायरल फीवर मानकर केवल पैरासिटामोल या घरेलू इलाज करते रहते हैं. लेकिन यदि बुखार लगातार बना रहे या बढ़ता जाए, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

टाइफाइड के प्रमुख लक्षण

लगातार कई दिनों तक रहने वाला तेज बुखार

सिरदर्द और शरीर में दर्द

कमजोरी और अत्यधिक थकान

भूख कम लगना

पेट दर्द या पेट में भारीपन

कब्ज या दस्त

मतली या उल्टी

कुछ मरीजों में त्वचा पर हल्के गुलाबी रंग के छोटे-छोटे दाने

टाइफाइड की कैसे होती है पुष्टि?

अगर डॉक्टर को टाइफाइड की आशंका होती है, तो वे ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं. शुरुआती चरण में सही जांच और समय पर एंटीबायोटिक दवाओं से अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना नुकसानदायक हो सकता है.

इलाज के दौरान रखें ये सावधानियां

टाइफाइड होने पर पर्याप्त आराम करना जरूरी है. साथ ही खूब पानी और तरल पदार्थ लें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें. डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का पूरा कोर्स पूरा करना बेहद जरूरी है, भले ही बुखार पहले उतर जाए.

बचाव कैसे करें?