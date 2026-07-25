Home > हेल्थ > CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव

Abhijit Dipke Typhoid: कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके इस समय टाइफाइड की चपेट में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद अपनी खराब तबीयत की जानकारी साझा की. इस घटना ने एक बार फिर टाइफाइड जैसी गंभीर बैक्टीरियल बीमारी को चर्चा में ला दिया है.

By: Lalit Kumar | Published: July 25, 2026 5:45:15 PM IST

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड. (Canva)
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड. (Canva)


Abhijit Dipke Typhoid: सोशल मीडिया पर अपने अनोखे अंदाज और बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके इस समय टाइफाइड की चपेट में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद अपनी खराब तबीयत की जानकारी साझा करते हुए बताया कि कई दिनों से लगातार बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी. जांच कराने पर ब्लड रिपोर्ट में टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनका इलाज जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें रोजाना सुबह-शाम IV ड्रिप दी जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर टाइफाइड जैसी गंभीर बैक्टीरियल बीमारी को चर्चा में ला दिया है, जिसे लोग अक्सर साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि समय रहते पहचान और इलाज न मिलने पर यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है.

क्या है टाइफाइड?

टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो Salmonella Typhi नामक बैक्टीरिया के कारण होता है. यह बीमारी आमतौर पर दूषित पानी, संक्रमित भोजन या खराब स्वच्छता के कारण फैलती है. बारिश और गर्मी के मौसम में इसके मामले अपेक्षाकृत अधिक देखे जाते हैं.

You Might Be Interested In

वायरल बुखार समझने की न करें गलती

टाइफाइड की शुरुआत अक्सर सामान्य बुखार की तरह होती है. यही कारण है कि कई लोग इसे वायरल फीवर मानकर केवल पैरासिटामोल या घरेलू इलाज करते रहते हैं. लेकिन यदि बुखार लगातार बना रहे या बढ़ता जाए, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

टाइफाइड के प्रमुख लक्षण

  • लगातार कई दिनों तक रहने वाला तेज बुखार
  • सिरदर्द और शरीर में दर्द
  • कमजोरी और अत्यधिक थकान
  • भूख कम लगना
  • पेट दर्द या पेट में भारीपन
  • कब्ज या दस्त
  • मतली या उल्टी
  • कुछ मरीजों में त्वचा पर हल्के गुलाबी रंग के छोटे-छोटे दाने

टाइफाइड की कैसे होती है पुष्टि?

अगर डॉक्टर को टाइफाइड की आशंका होती है, तो वे ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं. शुरुआती चरण में सही जांच और समय पर एंटीबायोटिक दवाओं से अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना नुकसानदायक हो सकता है.

इलाज के दौरान रखें ये सावधानियां

टाइफाइड होने पर पर्याप्त आराम करना जरूरी है. साथ ही खूब पानी और तरल पदार्थ लें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें. डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का पूरा कोर्स पूरा करना बेहद जरूरी है, भले ही बुखार पहले उतर जाए.

बचाव कैसे करें?

  • हमेशा साफ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं.
  • बाहर का कटा हुआ फल और अस्वच्छ भोजन खाने से बचें.
  • खाना खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोएं.
  • सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से सावधानी बरतें.
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से टाइफाइड वैक्सीन भी लगवाई जा सकती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है भोजपुरी बवाल?

July 25, 2026

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव
CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को हुआ टाइफाइड! वायरल बुखार समझकर न करें ये गलती, पहचानिए शुरुआती लक्षण और बचाव