किचन में रखे इस मसाले से ब्लड शुगर होगा कंट्रोल! इंसुलिन रेजिस्टेंस पर भी होगा असर, जानें सेवन की सही मात्रा

Cinnamon for Blood Sugar: भारतीय किचन को औषधियों की खजाना मानी गई है. यहां रखे किचन मसाले सेहत के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं. रसोई में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी इनमें से एक है. जी हां, दालचीनी सिर्फ चाय या मिठाई की खुशबू बढ़ाने वाला मसाला नहीं है. लंबे समय से इसे ब्लड शुगर मैनेजमेंट से भी जोड़कर देखा जाता रहा है. कुछ अध्ययनों में संकेत मिले हैं कि दालचीनी में मौजूद कुछ यौगिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन की संवेदनशीलता पर असर डाल सकते हैं.

यही वजह है कि डायबिटीज को लेकर जागरूक लोगों के बीच यह सवाल लगातार उठता है. ऐसे में सवाल है कि, क्या रोजाना थोड़ी मात्रा में दालचीनी लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है? इस बारे में बता रही हैं दिल्ली डाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशयन अमृता मिश्रा-

ब्लड शुगर पर कैसे असर डालती है दालचीनी?

एक्सपर्ट के मुताबिक, दालचीनी में कई बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं. वैज्ञानिकों ने इनके संभावित प्रभावों को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी के संदर्भ में अध्ययन किया है. कुछ रिसर्च में दालचीनी के सेवन के बाद फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में मामूली कमी और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार के संकेत मिले हैं. लेकिन, इसका असर हर व्यक्ति में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है.

इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या है कनेक्शन?

इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं. इससे ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने में परेशानी होती है और ब्लड शुगर बढ़ सकता है. हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ दालचीनी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा. इसे केवल संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज के साथ एक संभावित सहायक खाद्य पदार्थ के तौर पर देखा जाना चाहिए.

डायबिटीज में कितनी दालचीनी लेना सही?

दालचीनी की कोई मुख्य रूप से तय डायबिटीज-डोज नहीं है. रिसर्च में अलग-अलग मात्रा और अलग-अलग अवधि का इस्तेमाल हुआ है. इसलिए केवल ब्लड शुगर कम करने के उद्देश्य से ज्यादा मात्रा में दालचीनी लेना सही नहीं है. खासकर Cassia cinnamon में क्यूमरिन नामक यौगिक अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, जिसकी ज्यादा मात्रा लंबे समय तक लेने पर लिवर के लिए नुकसानदेह हो सकती है. इसलिए रोजाना बड़ी मात्रा में दालचीनी पाउडर या सप्लीमेंट लेने से बचें.

ऐसे करें डाइट में शामिल

आप खाने या पेय पदार्थों में थोड़ी मात्रा में दालचीनी स्वाद के लिए शामिल कर सकते हैं. लेकिन, यदि आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, लिवर से जुड़ी समस्या है या दालचीनी का सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं, तो पहले डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लें.