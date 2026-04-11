Brain health: सिगरेट या गांजा? कौन ज्यादा घटा रहा है दिमाग की क्षमता, स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Brain health: अब तक सिगरेट और गांजा को सिर्फ फेफड़ों के नुकसान से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन नई रिसर्च ने एक और गंभीर खतरे की ओर इशारा किया है. नई रिसर्च के मुताबिक सिगरेट और गांजा केवल फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं. इनका नियमित सेवन ब्रेन को समय से पहले बूढ़ा बना सकता है, याददाश्त कमजोर कर सकता है और निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल सकता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि लंबे समय तक धूम्रपान करने से दिमाग का ‘ग्रे मैटर’ कम हो सकता है और हिप्पोकैम्पस सिकुड़ सकता है. यह असर धीरे-धीरे दिखता है, लेकिन लंबे समय में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा