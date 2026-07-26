‘क्रोनिक स्ट्रेस’ बन रहा है साइलेंट किलर, दिल-ओ-दिमाग को कर रहा घायल, जानें तनाव से बचने के 5 अचूक मंत्र

Chronic Stress: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (Stress) लगभग हर व्यक्ति का साथी बन चुका है. हालांकि, कुछ समय का तनाव सामान्य माना जाता है, लेकिन जब यही तनाव हफ्तों या महीनों तक लगातार बना रहे तो यह क्रोनिक स्ट्रेस (Chronic Stress) का रूप ले लेता है. हेल्थ एक्सपर्ट इसे ‘साइलेंट किलर’ मानते हैं, क्योंकि यह बिना किसी बड़े संकेत के धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाने लगता है. लगातार तनाव की स्थिति हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कमजोर इम्यूनिटी और नींद की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर, इस खतरनाक तनाव से कैसे बचा जाए? जानिए 5 बेहद असरदार उपाय-

क्यों खतरनाक है क्रोनिक स्ट्रेस?

वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल (Stress Hormone) का स्तर लगातार बढ़ा रहता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और शरीर में सूजन की संभावना भी बढ़ जाती है. साथ ही व्यक्ति की मानसिक कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अगर लगातार थकान, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, नींद न आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, दिल की धड़कन तेज होना या बिना वजह घबराहट महसूस हो रही है, तो यह क्रोनिक स्ट्रेस का संकेत हो सकता है.

तनाव से बचने के 5 अचूक मंत्र

1. नियमित एक्सरसाइज: एक्सपर्ट के अनुसार, रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज तनाव को कम करने में बेहद प्रभावी होती है. बता दें कि, नियमित व्यायाम करने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, जो मूड को बेहतर बनाता है.

2. 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें: हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है. पर्याप्त नींद न मिलने पर शरीर का तनाव और बढ़ जाता है, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याएं बढ़ सकती हैं.

3. रोज मेडिटेशन करें: दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, प्राणायाम या मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है और तनाव कम महसूस होता है. यह आदत मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है.

4. स्क्रीन टाइम सीमित करें: लगातार मोबाइल, लैपटॉप या सोशल मीडिया पर बने रहना भी तनाव बढ़ाने का बड़ा कारण बन सकता है. दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें और परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं.

5. हेल्दी खानपान: जंक फूड की जगह फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. अगर तनाव लगातार बना रहे तो उसे मन में दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें.