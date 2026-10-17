Chronic Stress: लगातार तनाव में रहना खतरनाक! दिमाग और दिल पर क्या होता असर, डॉक्टर से स्ट्रोक का खतरा भी समझें

Chronic Stress and Stroke Risk: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, आर्थिक परेशानियां और निजी जिंदगी की उलझनें तनाव का कारण बन रही हैं. हालांकि, थोड़ी देर का तनाव सामान्य है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहे, तो इसका असर सिर्फ आपके मूड पर नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की सेहत पर भी पड़ सकता है. लगातार तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नींद बिगड़ सकती है और खानपान से जुड़ी आदतें भी खराब हो सकती हैं. ये सभी समस्याएं स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने में भूमिका निभा सकती हैं. अब सवाल है कि, क्या तनाव लेने से सचमुच ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है? लगातार तनाव शरीर को कैसे प्रभावित करता है? इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं इस बारे में-

लगातार तनाव दिमाग और दिल को कैसे करता प्रभावित?

न्यूज9 की एक रिपोर्ट में तिरुवनंतपुरम के न्यूरोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. स्यामलाल एस कहते हैं कि, तनाव के दौरान शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं. ये शरीर को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं. इस दौरान दिल की धड़कन तेज हो सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो शरीर पर इसका बार-बार असर पड़ सकता है. इससे हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी की आशंका बढ़ सकती है. हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक के सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में से एक है.

इसके अलावा, लगातार तनाव का असर नींद पर भी पड़ता है. पर्याप्त नींद न मिलने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. कुछ लोगों में तनाव दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ा सकता है.

क्या तनाव से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा?

स्ट्रोक तब होता है, जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की आपूर्ति बाधित हो जाती है. ऐसा खून की नस में रुकावट या नस फटने के कारण हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और दिल की कुछ बीमारियां स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारक हैं. दरअसल, लंबे समय तक तनाव रहने पर कुछ लोग शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं, जंक फूड ज्यादा खाने लगते हैं, धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन बढ़ा देते हैं. इससे वजन बढ़ने, ब्लड प्रेशर बिगड़ने और डायबिटीज जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

इस तरह तनाव शरीर और व्यवहार, दोनों के जरिए स्ट्रोक के जोखिम को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, केवल तनाव होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक जरूर होगा. इसका असर व्यक्ति की सेहत, जीवनशैली और अन्य जोखिम कारकों पर भी निर्भर करता है.

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या दिल की बीमारी है, उन्हें तनाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जिन लोगों को पहले स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (TIA) हो चुका है, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच और उपचार जारी रखना चाहिए.

तनाव कम करने के लिए क्या करें?