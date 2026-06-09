Home > हेल्थ > क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय

क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय

Right sleeping time for children: अक्सर माता-पिता की दिनचर्या के कारण छोटे बच्चे भी देर रात तक जागते रहते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत उनकी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है. पीडियाट्रिशियन डॉ. महेश सुलक्षणे का कहना है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शाम 7 बजे तक सो जाना सबसे बेहतर माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 4:00:16 PM IST

बच्चे की तेज ग्रोथ और अच्छी नींद चाहते हैं
बच्चे की तेज ग्रोथ और अच्छी नींद चाहते हैं


Right sleeping time for children: आजकल ज्यादातर घरों में बच्चों का सोने का समय माता-पिता की दिनचर्या के हिसाब से तय होने लगा है. कई बच्चे रात 10 या 11 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जागते रहते हैं. माता-पिता को यह सामान्य लग सकता है, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञों की मानें तो यह आदत बच्चों की सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है. पीडियाट्रिशियन डाॅक्टर्स ने अपने एक वीडियो में बच्चों की नींद को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उनका कहना है कि यदि बच्चे नियमित रूप से देर रात सो रहे हैं तो उनकी जैविक घड़ी प्रभावित हो सकती है, जिसका असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है.

बच्चों के लिए कौन-सा समय है सबसे बेहतर?

डाॅक्टर्स के अनुसार न्यूरोसाइंस से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के लिए नींद का सबसे महत्वपूर्ण समय शाम का शुरुआती हिस्सा होता है. उन्होंने इसे बच्चों की नींद का “गोल्डन आवर” बताया है. विशेषज्ञ के मुताबिक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शाम करीब 7 बजे तक सुला देना सबसे बेहतर माना जाता है. पहली नजर में यह समय काफी जल्दी लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह बच्चों की सेहत के लिए सबसे फायदेमंद समय माना जाता है.

You Might Be Interested In

जल्दी सोने से कैसे होता है फायदा?

विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर सोने वाले बच्चों की याददाश्त बेहतर विकसित होती है. पर्याप्त और गहरी नींद मस्तिष्क को दिनभर सीखी गई जानकारियों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, जिससे सीखने की क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा गहरी नींद के दौरान शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय होते हैं जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं. यही वजह है कि पर्याप्त नींद को बच्चों की ग्रोथ से सीधे जोड़कर देखा जाता है. डॉक्टर के अनुसार जल्दी सोने वाले बच्चों का मूड भी अधिक संतुलित रहता है. ऐसे बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी संतुलित बनी रहती है.

सही रूटीन से आसान हो सकता है जल्दी सुलाना

कई माता-पिता को लगता है कि बच्चे को शाम 7 बजे तक सुलाना लगभग असंभव है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चे का दैनिक रूटीन व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह पूरी तरह संभव है. इसके लिए सबसे पहले बच्चे के भोजन का समय तय करना जरूरी है. बच्चों को रात का खाना जल्दी खिलाने की आदत डालनी चाहिए. भोजन हल्का और उम्र के अनुसार होना चाहिए ताकि उसे पचाने में ज्यादा परेशानी न हो. भोजन के बाद बच्चे को धीरे-धीरे सोने की तैयारी की ओर ले जाना चाहिए ताकि उसका शरीर और मस्तिष्क आराम की स्थिति में आ सके.

हल्के गर्म पानी से नहलाने का भी होता है फायदा

विशेषज्ञों के अनुसार सोने से पहले बच्चे को हल्के गर्म पानी से नहलाना फायदेमंद हो सकता है. ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियां आराम महसूस करती हैं और शरीर को संकेत मिलने लगता है कि अब विश्राम का समय है. हालांकि नहलाने की प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए. कम समय में नहलाकर बच्चे को आरामदायक कपड़े पहनाना बेहतर माना जाता है.

कमरे का माहौल भी निभाता है बड़ी भूमिका

अच्छी नींद के लिए केवल समय ही नहीं, बल्कि वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चे को सुलाने से लगभग 30 से 40 मिनट पहले कमरे की रोशनी कम कर देनी चाहिए. कम रोशनी होने पर शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव बढ़ता है. इसे नींद से जुड़ा हार्मोन माना जाता है, जो शरीर को आराम और नींद के लिए तैयार करता है.

बेडटाइम रूटीन रखें आसान और शांत

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के लिए सोने से पहले का रूटीन बहुत जटिल नहीं होना चाहिए. इस दौरान ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जो बच्चे को शांत महसूस कराएं. माता-पिता बच्चे को छोटी कहानी सुना सकते हैं, लोरी गा सकते हैं या प्यार से गोद में लेकर उसे आराम महसूस करा सकते हैं. इससे बच्चे का मन शांत होता है और उसे नींद आने में आसानी होती है.

सोने से पहले टीवी और मोबाइल से बनाएं दूरी

डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की नींद खराब होने का सबसे बड़ा कारण स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल है. सोने से ठीक पहले टीवी देखना, मोबाइल चलाना या तेज आवाज वाले खेल खेलना बच्चे के मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है. इस वजह से बच्चे को नींद आने में देरी होती है और उसकी नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने से पहले बच्चों को मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखा जाए.

बच्चों की सेहत की नींव है अच्छी नींद

विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी और समय पर ली गई नींद बच्चों के संपूर्ण विकास की आधारशिला है. यदि माता-पिता शुरुआत से ही बच्चों का नियमित सोने और जागने का समय तय कर दें, तो इससे उनकी शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए बच्चों के लिए सही भोजन जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी समय पर और पर्याप्त नींद भी है.

Tags: right sleeping time for children
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026

मोबाइल फोन चलाने के गंभीर नुकसान

June 8, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए नोएडा की 7 जगह

June 8, 2026

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026
क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय
क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय
क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय
क्या आपका बच्चा भी रात 10 बजे के बाद सोता है? ग्रोथ, याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, जानिए सही सोने का समय