Chia Seeds vs Sabja Seeds: वेट लॉस के लिए चिया या सब्जा? जानिए किसे चुनना होगा ज्यादा फायदेमंद

Chia Seeds vs Sabja Seeds: चिया सीड्स और सब्जा सीड्स को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है क्योंकि पानी में भिगोने पर दोनों फूल जाते हैं और इन्हें हेल्दी सुपरफूड माना जाता है. हालांकि ये देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन स्वाद, न्यूट्रिशन, टेक्सचर और इस्तेमाल के मामले में ये अलग-अलग होते हैं. चिया सीड्स ‘साल्विया हिस्पैनिका’ (Salvia hispanica) पौधे से आते हैं, जो मूल रूप से मध्य अमेरिका का पौधा है. दूसरी ओर, सब्जा सीड्स ‘स्वीट बेसिल’ (Ocimum basilicum) पौधे से आते हैं, जो आमतौर पर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में उगाया जाता है.

चिया सीड्स और सब्जा में फर्क

चिया सीड्स ग्रे, काले या सफेद रंग के होते हैं और उन पर हल्के धब्बे होते हैं, जबकि सब्जा सीड्स छोटे और गहरे काले रंग के होते हैं और पानी में भिगोने के बाद सफेद कोटिंग के साथ पारदर्शी (translucent) हो जाते हैं. चिया सीड्स को पानी सोखने और फूलने में आमतौर पर 3-4 घंटे लगते हैं. सब्जा सीड्स बहुत तेज़ी से पानी सोखते हैं और 10-15 मिनट में तैयार हो जाते हैं.

दोनों का स्वाद

चिया सीड्स का स्वाद हल्का नटी (nutty) होता है और इनका टेक्सचर थोड़ा चबाने वाला (chewy) होता है. सब्जा सीड्स का स्वाद लगभग कुछ नहीं होता और इनका टेक्सचर नरम और जेली जैसा होता है, इसलिए ये गर्मियों के ड्रिंक्स में लोकप्रिय हैं. दोनों ही न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन चिया सीड्स में आमतौर पर ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है. सब्जा सीड्स में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन इनमें चिया सीड्स की तुलना में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स कम होते हैं.

डाइजेशन सुधारने में मदद

चिया सीड्स दिल की सेहत को बेहतर बनाने, डाइजेशन सुधारने, पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने और प्रोटीन का सेवन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. सब्जा सीड्स गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने, डाइजेशन में मदद करने, एसिडिटी से राहत दिलाने और हाइड्रेशन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं. चिया सीड्स को आमतौर पर स्मूदी, ओटमील, दही, पुडिंग और बेक की गई चीज़ों में मिलाया जाता है. वहीं, सब्जा सीड्स का इस्तेमाल फालूदा, नींबू पानी, शर्बत, मिल्कशेक और गर्मियों के ठंडे ड्रिंक्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है.

वजन को कंट्रोल करना

दोनों ही वज़न को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और ये पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं. हालांकि, चिया सीड्स थोड़े ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, जो पेट भरने के एहसास को बढ़ाने में मदद कर सकता है. हालांकि दोनों ही पानी सोखते हैं, लेकिन चिया सीड्स का टेक्सचर और स्वाद अलग होता है. पारंपरिक भारतीय ड्रिंक्स में आमतौर पर सब्जा सीड्स को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्रेकफास्ट बाउल और डेज़र्ट में किया जाता है.

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