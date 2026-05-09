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करवटें बदलते-बदलते बीत जाती है रात… पर नहीं आती सुकून भरी नींद, इस फल का जूस दूर कर देगा परेशानी!

Cherry Juice for Sleep problems: वैसे तो अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण मोबाइल का अधिक यूज करना है. लेकिन, कई बार तनावपूर्ण दिनचर्या और गलत खानपान भी हो सकता है. स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल के चलते रात को पूरी और गहरी नींद नहीं आती है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं, लेकिन अनिद्रा की इस दिक्कत को दूर करने में खट्टी चेरी का जूस अधिक फायदेमंद हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 9, 2026 3:26:00 PM IST

अच्छी नींद पाने के लिए पीएं इस फल का जूस. (Canva)
अच्छी नींद पाने के लिए पीएं इस फल का जूस. (Canva)


Cherry Juice for Sleep problems: सेहतमंद रहने के लिए केवल हेल्दी खानपान ही नहीं, अच्छी नींद लेना भी जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं. लेकिन, कुछ कारणों के चलते कई लोगों को रात में नींद नहीं आती है. बात दें कि, अनिद्रा का सेहत पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. वैसे तो अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण मोबाइल का अधिक यूज करना है. लेकिन, कई बार तनावपूर्ण दिनचर्या और गलत खानपान भी हो सकता है. स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल के चलते रात को पूरी और गहरी नींद नहीं आती है. यही धीरे-धीरे अनिद्रा की वजह बन जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं, लेकिन अनिद्रा की इस दिक्कत को दूर करने में खट्टी चेरी का जूस अधिक फायदे का सौदा हो सकता है. आइए जानते हैं कि, आखिर चेरी का जूस अच्छी नींद दिलाने में कैसे फायदेमंद-

चेरी का जूस अच्छी नींद दिलाने में कैसे फायदेमंद

टुडे डॉट कॉम की रिपोर्ट में छपी एक रिसर्च के अनुसार, शोध में दावा किया गया है कि लम्बी और गहरी नींद के लिए चेरी का जूस फायदेमंद है. बता दें कि, खट्टी चेरी में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो एक अमीनो एसिड है. ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन के उत्पादन में मदद करता है. मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद व जागने के चक्र को मैनेज करता है. ट्रिप्टोफैन चेरी के सिवा भी कई खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट डाइट में पाया जाता है.

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रिसर्च में चौंकाने वाला दावा

चेरी का जूस पीने से अनिद्रा की दिक्कत ही दूर नहीं होती है. इससे अच्छी और गहरी नींद लेने का समय भी बढ़ता है. इसको प्रूव करने के लिए एक रिसर्च की गयी, जिसमें ऐसे कई लोगों को शामिल किया गया जो अनिद्रा की परेशानी से जूझ रहे थे. इन सभी लोगों को सोने से पहले चेरी का जूस पीने को दिया गया था. जिसकी वजह से ये लोग अच्छी, गहरी और लम्बी नींद ले सके और उनकी नींद न आने की दिक्कत दूर हुई. इस वजह से शोधकर्ताओं ने माना कि अनिद्रा की दिक्कत को दूर करने में चेरी का जूस पीना फायदेमंद है.

चेरी के जूस के ये भी फायदे

एक रिपोर्ट के मुताबिक, चेरी का जूस केवल अनिद्रा की दिक्कत को ही दूर नहीं करता है. बल्कि चेरी का जूस सूजन से लड़ने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काफी मदद करता है. यही नहीं, इसे स्वस्थ लोग भी पी सकते हैं. इसलिए इसको आप निश्चिंत होकर पी सकते हैं.

Tags: Health News Hindisleeping tips
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