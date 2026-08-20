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चीज़ में छिपे ये ‘गुड बैक्टीरिया’ सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते! Gut Health के लिए भी बहुत फायदेमंद, जानिए कैसे

Cheese For Gut Health: चीज़ का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है उसका क्रीमी टेक्सचर और स्वाद. पिज्जा से लेकर सैंडविच और पास्ता तक, चीज़ कई लोगों की पसंदीदा फूड आइटम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, कुछ तरह की चीज़ में मौजूद जीवित सूक्ष्मजीव यानी गुड बैक्टीरिया आपके पेट और आंतों की सेहत के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: August 20, 2026 4:29:51 PM IST

चीज़ में छिपे ये ‘गुड बैक्टीरिया’ Gut Health के लिए भी फायदेमंद. (Canva)
चीज़ में छिपे ये ‘गुड बैक्टीरिया’ Gut Health के लिए भी फायदेमंद. (Canva)


Cheese For Gut Health: चीज़ का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है उसका क्रीमी टेक्सचर और स्वाद. पिज्जा से लेकर सैंडविच और पास्ता तक, चीज़ कई लोगों की पसंदीदा फूड आइटम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, कुछ तरह की चीज़ में मौजूद जीवित सूक्ष्मजीव यानी गुड बैक्टीरिया आपके पेट और आंतों की सेहत के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं? चीज़ बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कुछ बैक्टीरिया न सिर्फ स्वाद और खुशबू विकसित करते हैं, बल्कि वे प्रोबायोटिक गुण भी रख सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, चीज़ में क्यों डाले जाते हैं बैक्टीरिया? Gut Health के लिए कैसे हो सकता है फायदेमंद? आइए जानते हैं इस बारे में-

चीज़ में क्यों डाले जाते हैं बैक्टीरिया?

चीज़ बनाने के दौरान दूध को फर्मेंट करने के लिए अलग-अलग तरह के बैक्टीरियल कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है. ये सूक्ष्मजीव दूध में मौजूद लैक्टोज और अन्य घटकों पर काम करके चीज़ के स्वाद, बनावट और सुगंध को विकसित करने में मदद करते हैं. हालांकि, हर चीज़ प्रोबायोटिक नहीं होता है. कुछ चीज़ में इस्तेमाल किए गए बैक्टीरिया निर्माण और स्टोरेज की प्रक्रिया के दौरान जीवित नहीं रहते. इसलिए सिर्फ चीज़ खाने से प्रोबायोटिक लाभ मिलने की गारंटी नहीं दी जा सकती.

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Gut Health के लिए कैसे हो सकता है फायदेमंद?

आंतों में मौजूद बैक्टीरिया का संतुलन पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आंतों में मौजूद माइक्रोबायोटा के संतुलन को सपोर्ट कर सकते हैं. फर्मेंटेड चीज़ की कुछ किस्मों में जीवित माइक्रोबियल कल्चर पाए जा सकते हैं. शोध में प्रोबायोटिक्स को पाचन तंत्र के स्वास्थ्य और कुछ स्थितियों में आंतों के माइक्रोबायोम को प्रभावित करने से जोड़ा गया है. हालांकि, इसका असर चीज़ के प्रकार, उसमें मौजूद बैक्टीरिया और व्यक्ति की सेहत पर निर्भर करता है.

लैक्टोज पचाने वालों के लिए भी कुछ चीज़ बेहतर

कुछ चीज़ में फर्मेंटेशन और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान लैक्टोज की मात्रा कम हो जाती है. इसलिए लैक्टोज को लेकर संवेदनशील कुछ लोगों को हार्ड या लंबे समय तक एज्ड चीज़ अन्य डेयरी उत्पादों की तुलना में आसानी से पच सकता है. लेकिन लैक्टोज इनटॉलरेंस वाले हर व्यक्ति की सहनशीलता अलग होती है.

ज्यादा चीज़ खाना भी सही नहीं

चीज़ को हेल्दी समझकर जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं है. कई चीज़ में सैचुरेटेड फैट और सोडियम की मात्रा काफी हो सकती है. ज्यादा सेवन कुछ लोगों के लिए कैलोरी और सोडियम का सेवन बढ़ा सकता है. इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप चीज़ को डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो कम मात्रा में और संतुलित भोजन के हिस्से के तौर पर इसका सेवन करें. फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को भी डाइट में जगह दें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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