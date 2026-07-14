Home > हेल्थ > क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें

क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें

Chandipura Virus: कई जान जाने के बाद वायरस से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया गया है. लक्षण मिलने के साथ ही इलाज शुरू कर दिया जा रहा है.

By: JP Yadav | Published: July 14, 2026 11:54:07 AM IST

क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें
क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें


Chandipura Virus: गुजरात के साबरकांठा जिले में चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) का कहर देखने को मिल रहा है. जिले के हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में 9 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिनमें से 6 मरीजों की मौत हो गई.  इससे जिले में हड़कंप की स्थिति है. लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है. हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में पिछले करीब एक पखवाड़े के दौरान संदिग्ध चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने के चलते 4 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है.  

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, सिविल अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट (बाल रोग विभाग) के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में संदिग्ध मरीजों की पहचान के साथ उनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है. अब तक कुल 7 बच्चों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं. इनमें से 2 बच्चों की रिपोर्ट ही नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं, अब तक हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में 9 मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

You Might Be Interested In

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबि, 9 मरीज़ों में से 1 मरीज की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है, जबकि 7 नेगेटिव और 1 मरीज़ की रिपोर्ट पेंडिंग है. फिलहाल सिविल हॉस्पिटल में 2 पीड़ितों का इलाज चल रहा है. वहीं, अब तक बच्चों के लिए गए 9 सैंपल में से 8 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मरीजों की मौत हो रही है. ऐसी स्थिति में यह कोरोना से भी खतरनाक वायरस है. 

कई मरीजों में चांदीपुरा वायरस का शक

चांदीपुरा के अलावा दूसरे वायरस होने का भी शक है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. चांदीपुरा में मलेरिया और डेंगू जैसे वायरस भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं. डेंगू, मलेरिया या चांदीपुरा वायरस का भी पता नहीं चला है. वहीं, सिविल अस्पताल ने गांधीनगर लैब को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है.ये सभी सैंपल गांधीनगर की GDRC लैब में भेजे जाते हैं. इस मामले की रिपोर्ट गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में भी की गई है. मरीज़ों में अभी चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण दिख रहे हैं.

क्या है चांदीपुरा वायरस?

चांदीपुरा वायरस (CHPV) दुर्लभ और खतरनाक वायरस है. यह 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है.विशेषज्ञों के अनुसार, यह ‘एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम’ (AES) का कारण बनता है, जिससे मस्तिष्क में गंभीर सूजन आ जाती है. दावा किया जाता है कि इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी.

कैसे फैलता है वायरस?

यह वायरस मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (बालू मक्खी) के काटने से इंसानों में फैलता है.खास बात यह है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता. अचानक तेज बुखार, उल्टी और दस्ततेज सिरदर्द और दौरे (झटके आना)जैसे लक्षण सामने आते हैं. वहीं, कुछ ही घंटों में बच्चे के कोमा में जाने की स्थिति बन सकती है. जानकारों का कहना है कि इस वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा या टीका उपलब्ध नहीं है. ऐसे में लोगों को खासतौर से बच्चों का सलाह है कि मच्छरों और मक्खियों से बचाव करना करें और इसके लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें. चांदीपुरा वायरस, यह रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है. टेस्ट कभी-कभी नेगेटिव क्यों आ सकते हैं, चेतावनी के वे संकेत जिन्हें माता-पिता को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

Tags: Gujarat news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें
क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें
क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें
क्या कोरोना से भी खतरनाक है चांदीपुरा वायरस? गुजरात के साबरकांठा में जा रहीं लोगों की जानें