Home > हेल्थ > FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!

FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!

Cervical Health Awareness Month: सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित कर रहा है, लेकिन क्या आप इससे जुड़े जानलेवा मिथकों का सच जानती हैं? बचाव के तरीके और UN की रिपोर्ट यहाँ पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: January 9, 2026 4:48:51 PM IST

FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!


Cervical Cancer Symptoms: क्या आप जानती हैं कि सर्वाइकल कैंसर दुनिया का एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे पूरी तरह रोका जा सकता है? इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लाखों महिलाएं इसकी शिकार हो रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ जानकारी के अभाव और लोकलाज के कारण महिलाएं अक्सर इसके लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं। इस ‘साइलेंट किलर’ को मात देने के लिए सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। आइए जानते हैं सर्वाइकल हेल्थ से जुड़े उन मिथकों और तथ्यों के बारे में, जो हर महिला के लिए जानना बेहद जरूरी है।

You Might Be Interested In

Q1. सर्वाइकल हेल्थ का मतलब क्या होता है?

उत्तर: सर्वाइकल हेल्थ का अर्थ है गर्भाशय के निचले हिस्से, जिसे सर्विक्स कहा जाता है, को स्वस्थ बनाए रखना. महिलाओं के प्रजनन तंत्र में सर्विक्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और यहीं से सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत हो सकती है.

मिथक: सर्वाइकल कैंसर केवल शादीशुदा या अधिक उम्र की महिलाओं को होता है?

You Might Be Interested In

तथ्य: यह एक आम गलतफहमी है. सर्वाइकल कैंसर कम उम्र की महिलाओं को भी हो सकता है. इसका संबंध शादी या उम्र से कम और एचपीवी (HPV) संक्रमण से अधिक होता है.

Q2. सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है?

उत्तर: सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) है. यह एक बहुत सामान्य वायरस है, जो त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैल सकता है. कई मामलों में महिलाओं को यह पता भी नहीं चलता कि वे इस संक्रमण की चपेट में आ चुकी हैं.

Q3. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सर्वाइकल कैंसर कितना गंभीर मुद्दा है?

उत्तर: United Nations के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले उन कैंसरों में शामिल है जिन्हें रोका जा सकता है, इसके बावजूद हर साल लाखों महिलाओं की मौत इसी बीमारी के कारण हो जाती है. विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में इसका प्रभाव अधिक देखा जाता है.

मिथक: सर्वाइकल कैंसर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते

तथ्य: शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण हल्के या न के बराबर हो सकते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ने पर कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे:

  • असामान्य योनि रक्तस्राव
  • पेल्विक क्षेत्र में दर्द
  • शारीरिक संबंध के बाद रक्तस्राव
  • असामान्य या बदबूदार डिस्चार्ज

इसी कारण नियमित जांच बहुत जरूरी मानी जाती है.

Q4. किन कारणों से सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है?

उत्तर: कुछ प्रमुख जोखिम कारक इस प्रकार हैं:

  • एचपीवी संक्रमण
  • समय पर स्क्रीनिंग न कराना
  • धूम्रपान की आदत
  • कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली
  • लंबे समय तक असुरक्षित यौन व्यवहार

मिथक: अगर कोई परेशानी नहीं है तो जांच की जरूरत नहीं

तथ्य: सर्वाइकल कैंसर अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी विकसित हो सकता है. इसलिए पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी टेस्ट जैसी नियमित जांच जीवनरक्षक साबित हो सकती है.

Q5. सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम हैं:

  • समय पर एचपीवी वैक्सीनेशन
  • नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग
  • सुरक्षित यौन व्यवहार
  • धूम्रपान से दूरी
  • स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता

Q6. एचपीवी वैक्सीन को लेकर डर क्यों है?

उत्तर: अक्सर गलत जानकारी के कारण लोग एचपीवी वैक्सीन से डरते हैं. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है.

Q7. क्या सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह रोका जा सकता है?

उत्तर: अगर समय पर वैक्सीनेशन, नियमित जांच और जागरूकता को अपनाया जाए, तो सर्वाइकल कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है. यही कारण है कि इसे एक “preventable cancer” कहा जाता है.

You Might Be Interested In
Tags: Cervical Cancer PreventionCervical Cancer SymptomsCervical Health Awareness MonthHPV VaccinePap Smear Test
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!
FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!
FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!
FAQ: सिर्फ शादीशुदा या उम्रदराज महिलाओं में होता है सर्वाइकल कैंसर? अगर आप भी हैं मिथक के शिकार तो यहां हैं आपके सवालों के जवाब!