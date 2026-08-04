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Cervical Cancer: महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? कहां से होती है इसकी शुरुआत, लक्षण और बचाव के उपाय

Cervical Cancer Facts: महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में होने वाली सर्वाइकल कैंसर बेहद जानलेवा बीमारी है. यह कैंसर महिलाओं के शरीर में इतने धीरे से पनपता है. इसलिए सर्वाइकल कैंसर के 90 प्रतिशत मामलों में मरीजों को बचाया जाता है. अब सवाल है कि आखिर, सर्वाइकल कैंसर क्या है? महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? कहां से होती है इसकी शुरुआत? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

By: Lalit Kumar | Published: August 4, 2026 4:14:03 PM IST

महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? (AI)
महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? (AI)


Cervical Cancer Facts: महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में होने वाली सर्वाइकल कैंसर बेहद जानलेवा बीमारी है. यह कैंसर महिलाओं के शरीर में इतने धीरे से पनपता है. इसलिए सर्वाइकल कैंसर के 90 प्रतिशत मामलों में मरीजों को बचाया जाता है. बता दें कि, गर्भाशय के निचले हिस्से में विकसित होने वाला सर्वाइकल कैंसर, हाई रिश्क वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमणों के माध्यम से होता है. इसे टीकाकरण के जरिए रोकने और स्क्रीनिंग से प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगाया जा सकता है. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार, HPV वैक्सीन न लेने से हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है. अब सवाल है कि आखिर, सर्वाइकल कैंसर क्या है? महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? कहां से होती है इसकी शुरुआत? इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक- 

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा (गर्भाशय के निचले हिस्से) में होता है. सर्वाइकल कैंसर को ग्रीवा कैंसर भी कहा जाता है. गर्भाशय के शुरुआती हिस्से को ग्रीवा कहते हैं. आम भाषा में इसे बच्चेदानी का मुंह भी कहा जाता है. 

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महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है?

यह कैंसर ह्यूमन पेपिलोमावायरस के कारण होता है. यह वायरस हर इंसान में मौजूद होता है लेकिन कुछ इंसान में इस वायरस का एक प्रकार कुछ कारणों से उभर आता है.

सर्वाइकल कैंसर कहां से शुरू होता है?

सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा की सतह से शुरू होता है. यह तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाएं कैंसर-पूर्व कोशिकाओं में बदलने लगती हैं. सभी मामलों के लिए एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) का इंफेक्शन ही जिम्मेदार बनता है.

एचपीवी वायरस कैसे फैलता है?

एचपीवी एक वायरस है जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है. आमतौर पर सेक्स के दौरान इस कैंसर से संबंधित वायरस महिला में प्रवेश कर जाते हैं. खासतौर पर जिन महिलाओं के एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की आशंका ज्यादा रहती है.

सर्वाइकल के कितने स्ट्रेन होते हैं?

डॉक्टर कहती हैं कि, सर्वाइकल के 200 से ज्यादा स्ट्रेन होते हैं. इनमें 4 टाइप के स्ट्रेन कैंसर को कॉज करते हैं. इसलिए जरूरी है कि, हर महिला को 2 बार स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए. पहली स्क्रीनिंग 35 की उम्र में तो दूसरी 45 के आसपास.

किस उम्र में लगवानी चाहिए एचपीवी वैक्सीन?

9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगवानी चाहिए. यह टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है. यह वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) में होने वाले एचपीवी के संक्रमण से बचाती है, जो कैंसर का कारण बन सकता है.

सर्वाइकल कैंसर का निदान क्या है?

डॉ. पाठक कहती हैं कि लक्षण नजर आने पर आप सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराएं.इसका प्रमुख मेडिकल चेकअप पैप स्मीयर टेस्ट होता है. पैप स्मीयर टेस्ट किसी भी सेक्सुअल एक्टिव महिला को तीन साल में एक बार जरूर कराना चाहिए. चेकअप में किसी भी तरह के एबनॉर्मल सेल्स नजर आते हैं, तो इसके बाद कोल्कोपोस्की चेकअप कराना चाहिए.

Tags: health news
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