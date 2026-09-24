हर दर्द में Painkiller, हर बुखार में Antibiotic? फौरन करें बंद… CDSCO की चेतावनी, किडनी पर पड़ सकता भारी असर

CDSCO Kidney Warning 2026: सिरदर्द हुआ तो तुरंत Painkiller, बुखार आया तो घर में रखी Antibiotic की गोली… अगर आप भी बिना डॉक्टर से पूछे दवाइयां लेते हैं, तो रुक जाइए. दरअसल, जिस दवा को हम छोटी-मोटी तकलीफ में तुरंत राहत देने वाला समझते हैं, उसका बार-बार या गलत तरीके से इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचा सकता है. Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ने 22 सितंबर 2026 को दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल (indiscriminate use) को लेकर चेतावनी जारी की है. इसमें सबसे ज्यादा चिंता NSAIDs यानी Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs और एंटीबायोटिक्स के अनावश्यक इस्तेमाल को लेकर जताई गई है. पढ़िए सेहत से जुड़ी जरूरी बात-

हर दर्द में Painkiller लेना जोखिम भरा क्यों?

सिरदर्द, बदन दर्द या किसी अन्य दर्द में लोग अक्सर अपनी मर्जी से Painkiller ले लेते हैं. लेकिन, CDSCO ने कहा है कि NSAIDs का लंबे समय तक इस्तेमाल किडनी से जुड़ी परेशानियों का जोखिम बढ़ा सकता है. खासतौर पर जिन लोगों को पहले से किडनी की समस्या है, शरीर में पानी की कमी रहती है या कुछ अन्य स्वास्थ्य जोखिम मौजूद हैं, उन्हें इन दवाओं के इस्तेमाल में विशेष सावधानी की जरूरत है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर द्वारा बताई गई Painkiller हर स्थिति में नुकसान करेगी. चिंता मुख्य रूप से बिना जरूरत, बार-बार या लंबे समय तक खुद से दवा लेने को लेकर है.

बुखार में Antibiotic लेना भी सही नहीं

कई लोगों को लगता है कि बुखार या संक्रमण दिखते ही Antibiotic लेने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी. लेकिन हर संक्रमण में Antibiotic की जरूरत नहीं होती. खासकर सामान्य वायरल संक्रमणों में Antibiotics काम नहीं करतीं.

बिना जरूरत Antibiotic लेने से एक और बड़ी समस्या पैदा हो सकती है- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR). इसका मतलब है कि, समय के साथ कुछ बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी हो सकते हैं और फिर जरूरी होने पर वही Antibiotic कम असरदार साबित हो सकती है. इसलिए अगर डॉक्टर ने Antibiotic लिखी है तो उसे उनकी सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए. इसके अलावा, बची हुई Antibiotic को अगली बीमारी में खुद से शुरू करना या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दवा शेयर करना भी ठीक नहीं है.

डॉक्टरों को भी दी गई खास सलाह

CDSCO ने डॉक्टरों से कहा है कि, NSAIDs और Antibiotics का इस्तेमाल तभी किया जाए जब चिकित्सकीय रूप से जरूरी हो. NSAIDs के मामले में सबसे कम प्रभावी खुराक और उचित रूप से कम अवधि के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है. मरीज की उम्र, पहले से मौजूद बीमारियां, दूसरी दवाएं और किडनी से जुड़े जोखिम जैसे कारकों को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है.

Chemist और अस्पतालों को भी निर्देश

CDSCO ने Pharmacists, Retailers और Distributors को भी prescription medicines से जुड़े नियमों का पालन करने को कहा है. खासतौर पर Schedule H और H1 medicines की बिक्री के लिए Drugs Rules, 1945 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है.