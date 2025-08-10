क्या आप भी खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते है, तो पड़ सकता है सेहत पर भारी, Fatty Liver के हो सकते है शिकार, समस्या से बचने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपचार

Best Home Remedies for Fatty Liver: आजकल लोगों को फैटी लिवर की शिकायत बहुत हो रही है. कम आयु में फैटी लिवर होना बहुत चिंताजनक है लेकिन लोग इस चीज़ को नजरअंदाज कर देते है और अपनी लाइफस्टाइल बदलने की कोई भी कोशिश नहीं करते। इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग रात में खाना खाकर तुरंत ही सो जाते हैं या खाना खाने के बाद भी काफी देर से सोते हैं, और यही आदतें आपके फैटी लिवर का कारण बनती है और आपकी पूरी हेल्थ पर भी असर डालती हैं.

फैटी लिवर क्या है?

फैटी लिवर एक ऐसी बिमारी है जिसमें लिवर के सेल्स में फैट जमा हो जाता है और यह दो तरीके का होता है-

1. नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर, जो शराब न पिने वाले लोगों में भी हो सकता है.

2. अल्कोहोलिक फैटी लिवर, यह शराब के ज्यादा सेवन करने के कारण होता है.

यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति तो लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

डिनर करने के तुरंत बाद सोने से कैसे खतरा हो सकता है?-

जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचने के लिए समय चाहिए होता है और अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद सो जाएं तो पाचन प्रक्रिय बहुत ही धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर में टॉक्सिन्स और फैट जमा होने लगता है और यही धीरे धीरे फैटी लिवर का कारण बनता है. रात के खाना खाने के तुरंत बाद सोने से यह समस्या विकराल रूप ले सकती है क्यूंकि रात में शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने लगती है.

अन्य कारण-

इसके अलावा भी फैटी लिवर के कई कारण हो सकते हैं जैसे:

ज्यादा स्ट्रेस लेना और नींद की कमी

मोटापा

शराब का अधिक सेवन

फिजिकल एक्टिविटी न करना

ज्यादा तला-भुना और जंक फ़ूड खाना

घरेलु उपाय-

1. आंवला: लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आपको रोज़ आंवला या आंवले का रस या मुरब्बा खाना चाहिए।

2. नींबू पानी: अगर आप सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीएं तो ये आपके लिवर के सफाई करता है.

3. ग्रीन टी: लिवर को हेल्दी रखने के आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं क्यूंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं

4. हल्दी वाला दूध: क्यूंकि हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इस वजह से लिवर को साफ़ करता है.

5. पपीता: यह लिवर की चर्बी को कम करने में काफी सहायक होता है.

फैटी लिवर के बचाव के उपाय-

1. जंक और प्रोसेस्ड फूड से बचें.

2. पानी अधिक मात्रा में पिएं.

3. खाना खाने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट तक जगे रहना चाहिए।

4. रोज एक्सरसाइज करें.

5. शराब और धूम्रपान का कम सेवन करें।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।