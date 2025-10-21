Home > हेल्थ > नामर्द और बांझपन का खौफनाक कारण: यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों को बना सकती है प्रभावित, जानिए कैसे बचें!

नामर्द और बांझपन का खौफनाक कारण: यह बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों को बना सकती है प्रभावित, जानिए कैसे बचें!

Sexual diseases types: जीवन की व्यस्त दिनचर्या के बीच, बहुत से लोग अपने सेक्स जीवन को ज्यादा समय नहीं दे पाते. कई लोग संभोग के दौरान सावधानियों या किसी भी जटिलता की स्थिति में चिकित्सा सलाह लेने के समय पर ध्यान नहीं देते. ऐसा ही एक खतरनाक यौन संचारित रोग पुरुषों को नपुंसक और महिलाओं को बांझ बना सकता है. आइए इसके बारे में और जानें:

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 21, 2025 11:10:59 PM IST

chlamydia symptoms : क्लैमाइडिया एक बहुत ही आम यौन संचारित रोग है. यह संक्रमण क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होता है. यह न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी प्रभावित करता है. दोनों ही मामलों में, यह पति-पत्नी को पितृत्व के सुख से वंचित कर सकता है. क्लैमाइडिया से संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते और उन्हें अपने संक्रमण का पता ही नहीं चलता. पुरुषों के लिंग, मलाशय या गले में संक्रमण हो सकता है. महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा, मलाशय या गले में संक्रमण हो सकता है.क्लैमाइडिया संक्रमण महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को स्थायी रूप से खराब कर सकता है और भविष्य में बांझपन का कारण बन सकता है. इस रोग में अस्थानिक गर्भावस्था का भी खतरा होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें भ्रूण गर्भाशय के अंदर की बजाय बाहर विकसित होता है. इससे समय से पहले जन्म भी हो सकता है.

महिलाओं में क्लैमाइडिया के लक्षण

  • असामान्य योनि स्राव
  • योनि से तेज गंध
  • पेशाब के दौरान जलन
  • सेक्स के दौरान दर्द
  • पेट के निचले हिस्से में दर्द
  • असामान्य मतली या बुखार

पुरुषों में क्लैमाइडिया के लक्षण

  • लिंग से स्राव
  • पेशाब के दौरान जलन
  • लिंग में खुजली
  • एक या दोनों अंडकोष में दर्द और सूजन
  • मलाशय में दर्द, स्राव या रक्तस्राव
  • यह रोग महिलाओं में बांझपन का कारण बन सकता है

यदि संक्रमण का इलाज नहीं किया जाता है, तो यह गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक फैल सकता है, जिससे महिला प्रजनन प्रणाली को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है और बांझपन हो सकता है. यह संक्रमण पुरुषों और महिलाओं दोनों में गठिया का कारण भी बन सकता है. संक्रमित माताओं से पैदा हुए बच्चों को आँखों में संक्रमण और निमोनिया भी हो सकता है.

रोकथाम और उपचार

यौन, गुदा या मुख मैथुन से बचना क्लैमाइडिया से बचाव का एक प्रभावी तरीका है. लेटेक्स कंडोम का उचित उपयोग क्लैमाइडिया होने या होने के जोखिम को काफी कम कर देता है. हालाँकि, यह इस संभावना को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है.क्लैमाइडिया का इलाज एंटीबायोटिक थेरेपी से किया जा सकता है. संक्रमण के चरण के आधार पर, डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं की एक खुराक या सात दिनों का उपचार निर्धारित करते हैं. महिलाओं को अपने साथी को संक्रमित होने से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते समय सात दिनों तक यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए.डॉक्टर सलाह देते हैं कि क्लैमाइडिया से पीड़ित व्यक्ति के यौन साथी की दोबारा संक्रमण और फैलाव को रोकने के लिए जाँच और उपचार अवश्य किया जाना चाहिए. जिन महिलाओं के यौन साथी का इलाज नहीं हुआ है, उन्हें दोबारा संक्रमण होने का खतरा होता है.

 

