चुपके से Liver को डैमेज कर रही हैं आपकी ये 4 आदतें, जान गए तो अभी त्याग देंगे

Prevent Liver Cancer: लिवर कैंसर का खतरा आजकल बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें ही इसकी वजह हैं. जानिए कैसे इनसे बचें और अपने लिवर को स्वस्थ रखें.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 20:18:29 IST

Liver Cancer Symptoms: लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम अंग है. यह हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ निकालता है, पोषण को सही तरीके से प्रोसेस करता है और जरूरी प्रोटीन बनाता है. अगर लिवर स्वस्थ न रहे, तो इसके कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं, जिनमें लिवर कैंसर भी शामिल है.

कई बार हम रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से अपने लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और हमें इसका पता भी नहीं चलता. ऐसे में जरूरी है कि हम इन आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारें. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. इन छोटे-छोटे बदलावों से ही आपका लिवर स्वस्थ रहेगा और गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है.

लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली 4 आम आदतें:

1. ज्यादा प्रोसेस्ड मीट खाना

बेकन, सॉसेज और हॉट डॉग जैसी चीजें लिवर में सूजन और सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

2. ज्यादा शराब पीना

शराब लिवर में फैट जमा कर सकती है और समय के साथ इसे खराब कर सकती है.

3. मीठे ड्रिंक और सोडा पीना

ज्यादा शक्कर वाले ड्रिंग्स लिवर में फैट जमा करते हैं और सूजन बढ़ा सकते हैं.

4. गहरे तले हुए भोजन का सेवन

ट्रांस फैट्स वाले तले हुए खाने से लिवर पर दबाव बढ़ता है और फैट जमा होती है.

इन आदतों से बचने के लिए:

• बैलेंस्ड डाइट लें- ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल करें.

• प्रॉपर वर्कआउट करें- हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हल्की-तेज एक्टिविटी करें.

• शराब कम या बंद करें- शराब से लिवर पर असर कम होगा.

• हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं- प्रॉपर नींद लें और स्ट्रेस को कम करें.

