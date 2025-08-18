Home > हेल्थ > शरीर में कैसे होती हैं कैंसर की शुरुआत ? जानें इसके सिग्नल और स्टेज के बारे में

शरीर में कैसे होती हैं कैंसर की शुरुआत ? जानें इसके सिग्नल और स्टेज के बारे में

कैंसर की शुरुआत धीरे-धीरे होती है और इसे समझना जान बचा सकता है। शुरुआती सिग्नल्स को पहचानना, स्टेज को समझना और सही समय पर इलाज शुरू करना सबसे इम्पोर्टेन्ट है। डॉक्टर की सलाह और रेगुलर जांच से जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 18, 2025 17:18:38 IST

Early symptoms of cancer
Early symptoms of cancer

Early Symptoms Of Cancer: आजकल के समय में कैंसर एक आम समस्या की तरह बन चुका है यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है लेकिन इसके बारे में हमें कुछ बातों का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। शरीर में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी कंट्रोल के काफी स्पीड से बढ़ने लगते हैं और नेचुरल सेल्स की जगह ले लेते हैं ह इसी असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि कैंसर हमें अचानक ही हो जाता है लेकिन यह नहीं है। धीरे-धीरे  यह हमारे शरीर में फैलता हैं।अगर हम इसके शुरुआती सिम्पटम्स पहचान ले तो उस पर समय से रोक लगायी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है शुरुआती स्टेज में इसकी पहचान काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमें समय-समय पर अपना चेकअप करवाना चाहिए और कैंसर के प्रति जागरूक होना चाहिए। 

यह होते हैं कैंसर की शुरुआती सिग्नल 

शरीर में कैंसर की शुरुआत अक्सर छोटे-छोटे सिग्नल से होती है जैसे कि कभी बार बार-बार हमें बुखार आता है, वजन घटता बढ़ता है, थकान होती है या शरीर की किसी भी हिस्से में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो पहले कभी नहीं होते हैं। शुरुआती स्टेज में पेशेंट्स को थकावट काफी ज्यादा महसूस होती है जिससे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जैसे की त्वचा या मुंह के कैंसर जिसकी लक्षण हमें शुरुआत में दिखाई देने लग जाते हैं। इससे आपको समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और किसी भी बदलाव को हल्के में ना ले तुरंत इसकी जांच कर लें।  

कैंसर होता है अलग-अलग स्टेज का 

कैंसर को अक्सर कर स्टेज में बांटा जाता है पहली स्टेज में कैंसर शरीर के किसी छोटे हिस्से तक ही बना हुआ रहता है।कैंसर की दूसरी स्टेज में यह हमारे लिम्फ नोड्स तक फैल जाता हैं। वही स्टेज 4 को एडवांस कैंसर कहा जाता हैं। यह आपके शरीर के अंदर तक फैल चुका होता है। स्टेज का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और शुरुआती स्टेज में ही इसका इलाज काफी ज्यादा आसान और प्रभावी होता है। 

कैंसर के उपचार और सावधानियां

कैंसर का इलाज उसकी स्टेज और उम्र को ध्यान में रखकर किया जाता है इसमें सर्जरी की   कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यून थेरेपी जैसी विद्या आती है बदलाव होना हेल्दी डाइट लेना है रेगुलर चेकअप करवाना डॉक्टर कहते हैं कि समय रहती है हम इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें इसकी खतरनाक बीमारी पर कंट्रोल पा सके।  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: abnormal cellscancer diagnosiscancer progressioncancer startcancer treatment stagesdoctor explanationearly signs of cancerunderstanding cancer
