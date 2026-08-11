Cancer Treatment: शरीर में कैंसर कोशिकाओं की ‘घेराबंदी’ करेंगे नैनो-रोबोट! वैज्ञानिकों ने बनाया हाईटेक हथियार

Cancer Nanorobot Research: कल्पना कीजिए कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक इतनी छोटी हो जाए कि वह शरीर के भीतर ट्यूमर तक पहुंचकर सीधे कैंसर कोशिकाओं को निशाना बना सके. सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोरोबोट विकसित किए हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उनके आसपास सक्रिय होते हैं और उन्हें नष्ट करने के साथ शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को भी मजबूत करते हैं. हालांकि, यह तकनीक अभी प्रयोगशाला और पशु-अध्ययन के स्तर पर है. अभी इसे इंसानों के लिए लागू नहीं किया गया है.

कैंसर कोशिकाओं को कैसे निशाना बनाता है नैनोरोबोट?

दिसंबर 2025 में Nature Nanotechnology में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक peptide-based nanorobot तैयार किया. इसकी खासियत यह है कि यह कैंसर कोशिकाओं की सतह पर मौजूद PD-L1 नामक प्रोटीन को पहचान सकता है. इसके बाद ट्यूमर के अपेक्षाकृत एसिडिक वातावरण में यह अपनी संरचना बदलकर ऐसे फाइबर बनाता है, जो कैंसर कोशिका की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं. यानी इसका काम सिर्फ कैंसर सेल तक पहुंचना नहीं है.

शोधकर्ताओं ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह कैंसर कोशिका को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ उस जगह पर इम्यून सिस्टम की सक्रियता बढ़ाने में भी मदद करे. रिसर्च के अनुसार, इससे T-cells को ट्यूमर के खिलाफ प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है.

चूहों पर दिखे अच्छे नतीजे

इस तकनीक का परीक्षण कोलोरेक्टल कैंसर वाले चूहों के विभिन्न मॉडल में किया गया. शोधकर्ताओं के मुताबिक, नैनोरोबोट ने ट्यूमर में 120 घंटे से अधिक समय तक बने रहने की क्षमता दिखाई और कुछ प्रयोगों में इसकी प्रभावशीलता मौजूदा उपचार संयोजन से बेहतर रही. इसी तरह नैनोरोबोटिक्स पर 2026 की एक समीक्षा रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ऐसी तकनीकें ट्यूमर तक दवा पहुंचाने, कैंसर कोशिकाओं को खोजने और सामान्य ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में संभावनाएं दिखा रही हैं.

क्या इंसानों में शुरू हो गया कैंसर का इलाज?

इसे एक लाइन में कहें तो- अभी नहीं. इस तरह के नैनोरोबोट को लेकर सामने आए कई परिणाम प्री-क्लिनिकल रिसर्च यानी कोशिकाओं और पशु मॉडलों पर आधारित हैं. इंसानों में इसकी सुरक्षा, सही खुराक, शरीर में व्यवहार और लंबे समय के प्रभावों को समझने के लिए कई चरणों के क्लिनिकल ट्रायल जरूरी होंगे. इसलिए इसे फिलहाल कैंसर का नया इलाज नहीं, बल्कि भविष्य की टारगेटेड कैंसर थेरेपी की संभावनाओं के रूप में देखना ज्यादा सही है.

इलाज की दिशा बदल सकती है तकनीक

कैंसर के इलाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ट्यूमर को निशाना बनाते हुए स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाना. नैनोरोबोट इसी समस्या का तकनीकी समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं. अगर भविष्य के मानव परीक्षणों में इनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित होती है, तो ये कैंसर की सटीक और व्यक्तिगत चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.