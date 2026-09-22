कैंसर की दवा ₹600 में, MRP ₹12 हजार? डॉक्टर की पोस्ट ने उठाए दवाओं की कीमत पर बड़े सवाल, जानें क्या हैं नियम

Cancer Medicine Price: कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और परिवार पहले बीमारी से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन इलाज का खर्च सामने आते ही कई परिवारों के सामने दूसरी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. कीमोथेरेपी और दूसरी कैंसर दवाओं की कीमतों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. इसी बीच रांची के हेल्थ एक्सपर्ट एवं क्रैनियोफेशियल सर्जन डॉ. अनुज कुमार ने ट्विटर हैंडल पर एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को फिर चर्चा में लाए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि Paclitaxel जैसी कैंसर की दवा को लेकर खरीद कीमत और MRP में बहुत बड़ा अंतर है. पोस्ट में उन्होंने सवाल उठाया था कि जब किसी दवा की कीमत में इतना अंतर हो सकता है, तो लंबे इलाज से गुजर रहे मरीजों पर इसका कितना आर्थिक बोझ पड़ता होगा. यहां पढ़िए पूरी खबर-

Paclitaxel की कीमत को लेकर क्या दावा किया?

डॉ. अनुज कुमार की पोस्ट में दावा किया गया था कि Paclitaxel की एक दवा को रिटेलर करीब 600 रुपये में खरीदता है, जबकि उसका MRP करीब 12 हजार रुपये बताया गया. उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कई वायल की जरूरत पड़ सकती है, जिससे कुल खर्च काफी बढ़ सकता है. हालांकि, इन आंकड़ों को किसी विशेष ब्रांड, पैक साइज, ताकत और समय से जोड़कर देखना जरूरी है.

एक पुरानी पोस्ट:- कैंसर एक ऐसी बीमारी ने जिसने करोड़ो घर तबाह किए हैं ।

सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि मरीज के परिवारों को । दवाइयों का खर्च वहन करते करते लोग टूट जाते हैं । और कैसे नहीं टूटेंगे अगर 600 रुपये की दवाई पर सरकार ने छूट दे रखी है 12000 रुपये MRP रखने की । जी हाँ ।… https://t.co/ofOKbOYIlj — Dr Anuj Kumar (@dranuj_k) September 22, 2026

दवाओं की कीमत तय करने के लिए क्या नियम हैं?

भारत में दवाओं की कीमतों की निगरानी और निर्धारित दवाओं की कीमत सीमा तय करने का काम National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) करता है. Drugs (Prices Control) Order यानी DPCO के तहत अनुसूचित दवाओं के लिए सरकार सीलिंग प्राइस तय करती है. NPPA के आधिकारिक रिकॉर्ड में Paclitaxel के कुछ निर्धारित इंजेक्शन के लिए सीलिंग प्राइस भी दर्ज है.

DPCO के अनुसार, अनुसूचित दवाओं के लिए कीमत तय करते समय रिटेलर मार्जिन का प्रावधान भी है. आधिकारिक दस्तावेज में यह मार्जिन 16 प्रतिशत बताया गया है.

हर महंगी कैंसर दवा पर एक जैसा नियम नहीं

बताते चलें कि, कैंसर की हर दवा एक ही श्रेणी में नहीं आती है. कुछ दवाएं DPCO की अनुसूची में होती हैं, जबकि कुछ अन्य दवाओं पर अलग नियम लागू हो सकते हैं. NPPA के मुताबिक, 2019 में 42 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत बनाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत कई ब्रांडों की कीमतों में कमी का प्रावधान किया गया. इसलिए किसी दवा की MRP देखकर सीधे यह कहना कि पूरा अंतर दुकानदार या कंपनी का मुनाफा है, सही नहीं होगा.

मरीजों पर पड़ता है इलाज का आर्थिक बोझ

कैंसर के लंबे इलाज में दवाओं की कीमत परिवारों के लिए बड़ी चिंता हो सकती है. कई बार इलाज में एक से ज्यादा दवाएं, जांच और अस्पताल से जुड़ी लागत शामिल होती है. ऐसे में मरीज के परिवार के लिए दवा की वास्तविक कीमत और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.

मरीज दवा खरीदते समय बिल जरूर लें और पैक पर दर्ज MRP, दवा का नाम, ताकत और मात्रा की जांच करें. यदि किसी निर्धारित दवा की कीमत को लेकर संदेह हो, तो NPPA की आधिकारिक मूल्य सूची या फार्मासिस्ट/अस्पताल से जानकारी ली जा सकती है. बता दें कि, NPPA अपनी वेबसाइट पर दवाओं की कीमत और ओवरचार्जिंग से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है.