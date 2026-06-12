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क्या सिंगल मदर्स IVF ट्रीटमेंट की मदद ले सकती हैं? क्या है इसकी प्रक्रिया, सफल होने की कितनी संभावनाएं

Single Women and IVF Treatment: आजकल महिलाएं तेजी से अपनी प्रजनन प्रणाली पर नियंत्रण कर रही हैं और बिना साथी के एकल मां (Single parent) बनने का फैसला भी ले रही हैं. फिर चाहें वे तलाकशुदा हों या फिर उन्हें कोई शारीरिक समस्या हो. सभी अपने मां बनने की ख्वाहिश को अकेले ही पूरा कर रही हैं. अब सवाल है कि, क्या सिंगल मांएं आईवीएफ ट्रीटमेंट के विकल्प को अपना सकती हैं?

By: Lalit Kumar | Published: June 12, 2026 8:06:53 PM IST

जानिए, क्या सिंगल मदर्स IVF ट्रीटमेंट की मदद ले सकती हैं? (Canva)
जानिए, क्या सिंगल मदर्स IVF ट्रीटमेंट की मदद ले सकती हैं? (Canva)


Single Women and IVF Treatment: प्रेग्नेंसी कंसीव न कर पाने के कारण अक्सर महिलाएं चिंतित रहने लगती हैं. हालांकि, ऐसा तब होता है जब उन्हें गर्भधारण करने में कोई समस्या होती है. ऐसे कपल्स को इन विट्रो फर्टिलिटी या आईवीएफ (IVF) तकनीक की मदद लेनी पड़ती है. आजकल, आईवीएफ टेक्नीक काफी कारगर साबित हो रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि, इसके जरिए आज महिलाएं तेजी से अपनी प्रजनन प्रणाली (Reproductive system) पर नियंत्रण कर रही हैं और बिना साथी के एकल मां (Single parent) बनने का फैसला भी ले रही हैं. फिर चाहें वे तलाकशुदा हों या फिर उन्हें कोई शारीरिक समस्या हो. सभी अपने मां बनने की ख्वाहिश को अकेले ही पूरा कर रही हैं. अब सवाल है कि, क्या सिंगल मांएं आईवीएफ ट्रीटमेंट के विकल्प को अपना सकती हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या है आईवीएफ ट्रीटमेंट की प्रक्रिया

नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि, आईवीएफ ट्रीटमेंट (In vitro fertilisation) एक प्रकार का असिस्टिव रिप्रोडक्विव टेक्‍नोलॉजी है. इसमें महिला की ओवरी से एग निकाल कर उसे लैब में स्‍पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है. इस फर्टिलाइज एग को एम्ब्रियो (Embryo) कहा जाता है. इस एग के मैच्‍योर होने के बाद, इसे महिला के गर्भाशय (Uterus) में डाल दिया जाता है. 

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IVF के लिए कौन सा मौसम ज्यादा बेस्ट

प्रेग्नेंसी के लिए गर्मी का मौसम बहुत फायदेमंद होता है. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए विटामिन डी दवा की तरह काम करता है, इसलिए गर्मी में आईवीएफ के सफल होने की संभावना दोगुनी हो जाती है. मेलाटोनिन हार्मोन महिलाओं की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. ये हार्मोन गर्मी के मौसम में महिलाओं की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. एआरटी रेगुलेशन और सेरोगेसी बिल 2022 के पास होने से पहले सिंगल पिता एडॉप्शन और एगडोनेट कर सकते थे. सेरोगेसी के साथ यह प्रॉसेस आईवीएफ की मदद से किया जाता था, जिसमें स्पर्म को अंडों के साथ फर्टीलाइज करके बच्चा किया जाता था.

सिंगल मदर के लिए मां बनने के विकल्प क्या

एक्सपर्ट कहती हैं कि आईवीएफ के जरिए आजकल अधिकतर महिलाएं बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुन रही हैं. आईवीएफ सफल होने की संभावना महिला की उम्र और कई अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है. आजकल कई सिंगल मदर्स हमारे पास आती हैं, जो आईवीएफ, आईयूआई (Intrauterine insemination) ऑप्ट करना चाहती हैं. ये दोनों ही कंसीव करने के प्रोसीजर हैं. आजकल कानून आने के कारण सिंगल मदर्स का आईवीएफ की तरफ झुकाव बहुत अधिक बढ़ गया है. इसके सफल होने की संभावना काफी अधिक है. 

सेरोगेसी का विकल्प भी चुन सकतीं सिंगल मदर्स

कानून के अनुसार, सेरोगेसी का विकल्प भी एक सिंगल मदर्स चुन सकती हैं. इसके लिए महिला की उम्र 35 से 50 वर्ष हो, वे तलाकशुदा हो या विधवा हों. आईवीएफ और आईयूआई के साथ ऐसा नहीं है, इसे अविवाहित महिलाएं भी ऑप्ट कर सकती हैं. साथ ही बच्चा गोद लेकर भी आप मां बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं.

Tags: female healthHealth News HindiIVF
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