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क्या हंता वायरस से किडनी भी फेल हो सकती है? कंफ्यूजन के बीच WHO की बड़ी चेतावनी, ये है 6 लक्षण और बचाव

Hanta virus Kidney Failure Cause: हंता वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जो प्राकृतिक रूप से चूहों को संक्रमित करता है और कभी-कभी इंसानों में फैल जाता है. यह संक्रमण गंभीर बीमारी और कई मामलों में मौत का कारण बन सकता है. डब्ल्यूएचओ की मानें तो यह वायरस ब्लड वेसल्स और किडनी पर भी गंभीर असर डाल सकता है. इससे किडनी डैमेज का भी खतरा पैदा हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 8, 2026 5:48:30 PM IST

जानिए, क्या हंता वायरस से किडनी फेल भी हो सकती है? (Canva)
जानिए, क्या हंता वायरस से किडनी फेल भी हो सकती है? (Canva)


Hanta virus Kidney Failure Cause: दुनियाभर में कोरोना वायरस से खौफ के बीच एक नई आफत ने जन्म लिया है. वैज्ञानिकों ने इसे हंता वायरस नाम दिया है. बता दें कि, अटलांटिक महासागर के बीच चल रहे एक लग्जरी क्रूज पर अचानक फैले इस रहस्यमयी वायरस ने लोगों को सकते में ला दिया है. इसकी गंभीरता को देखते हुए खुद डब्ल्यूएचओ ने भी इसे लेकर 12 देशों को अलर्ट जारी किया है और इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. बता दें कि, डच क्रूज जहाज MV Hondius पर फैले इस वायरस की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 149 लोग यहां फंसे हैं. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस वायरस से किडनी सहित ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है. वहीं, 23 मार्च 2026 को चीन में हंता वायरस की वजह से एक शख्स की मौत की खबर आई थी. 

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो हंता वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो प्राकृतिक रूप से चूहों को संक्रमित करता है और कभी-कभी इंसानों में फैल जाता है. यह संक्रमण गंभीर बीमारी और कई मामलों में मौत का कारण बन सकता है. वैसे तो यह वायरस आसानी से नहीं फैलता लेकिन अगर एक बार शरीर में घुस जाए तो काफी नुकसान पहुंचाता है. डब्ल्यूएचओ की मानें तो यह वायरस ब्लड वेसल्स और किडनी पर भी गंभीर असर डाल सकता है. इससे किडनी डैमेज का भी खतरा पैदा हो सकता है. 

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हंता वायरस का किडनी पर कैसे वार

दरअसल, किडनी शरीर की प्राकृतिक फिल्टर प्रणाली है लेकिन हंता वायरस इस सिस्टम को तेजी से बिगाड़ सकता है. इस वायरस की चपेट में आने से मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, सूजन आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर हो सकता है. मामले की गंभीरता बढ़ने पर डायलिसिस तक की जरूरत पड़ सकती है.

क्या है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS)

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, यह वायरस फेफड़ों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है. हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (Hantavirus Pulmonary Syndrome) में फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है. शुरुआती बुखार और थकान के कुछ दिनों बाद अचानक सीने में जकड़न और सांस फूलने की शिकायत बढ़ जाती है. गंभीर स्थिति में वेटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है.

हंता का एक साथ कई अंगों पर हमला

हंता वायरस केवल किडनी या फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता. यह रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करता है, जिससे तरल पदार्थ ऊतकों में रिसने लगता है. इससे हृदय पर दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर गिरता है और लीवर भी प्रभावित हो सकता है. शरीर में सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर होने से इम्यून सिस्टम खुद अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है.

डब्ल्यूएचओ की मानें तो हंता वायरस अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से प्रभाव दिखाता है. यह अमेरिका में कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम (HCPS) पैदा करता है, जो फेफड़ों और हृदय पर तेजी से हमला करता है. वहीं यूरोप और एशिया में यह हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS) का रूप लेता है, जिससे ब्लड वेसल्स् प्रभावित होती हैं और हार्ट व किडनी फेल्योर जो मुख्य रूप से किडनी और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है.

कैसे फैलता है ये वायरस

डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि हंतावायरस एक गंभीर वायरस है जो मुख्य रूप से चूहों के मूत्र, मल, लार या उनके संपर्क में आए क्षेत्र से फैलता है.
ये लक्षण आमतौर पर फ्लू (इन्फ्लूएंजा) जैसे दिखते हैं और 3 से 5 दिन तक रह सकते हैं.

हंता वायरस के शुरुआती लक्षण 

  • व्यक्ति को तेज बुखार होता है. यह 101 डिग्री से ऊपर भी हो सकता है.
  • संक्रमित व्यक्ति के सिर में और शरीर में दर्द होता है.
  • उसे उल्टी(वोमेटिंग), पेट में दर्द की समस्या हो सकती है.
  • संक्रमित व्यक्ति को डायरिया की शिकायत हो सकती है.
  • बाद के लक्षणों में फेफड़े में पानी जमा हो सकता है.
  • संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

4 दिन के बाद दिखाता है रौद्र रूप

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, हंता वायरस के लक्षण शुरू होने के 4 से 10 दिन बाद अचानक स्थिति बिगड़ सकती है और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है. फेफड़ों में पानी भरने लगता है और दिल ठीक से काम नहीं करता. अगर समय पर इलाज न मिले तो किडनी फेल्योर तक हो सकता है 30-40 फीसदी केसेज में मौत हो जाती है.

क्या इस वायरस का इलाज है?

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वायरस का कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है. डॉक्टरों के अनुसार, शुरुआती चरण में सपोर्टिव मेडिकल केयर ही सबसे महत्वपूर्ण है. इसमें सांस, हृदय और किडनी की जटिलताओं पर सतर्क निगरानी और उपचार शामिल है, जिससे मरीज के बचने की दर बढ़ सकती है.

Tags: hanta virusHealth News HindiKidneyHealth
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