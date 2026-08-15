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चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो! बढ़ती उम्र में भी त्वचा दिखेगी जवां, पूजा में इस्तेमाल होने वाली इस सफेद चीज का करें यूज

Camphor for Skin: बेदाग और चमकदार त्वचा की चाहत हर किसी को होती है. इसके लिए लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर तरह-तरह के घरेलू नुस्खे तक आजमाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर भी स्किन केयर में फायदेमंद हो सकता है? जानिए कैसे-

By: Lalit Kumar | Published: August 15, 2026 3:37:41 PM IST

skin care tips
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Camphor for Skin: बेदाग और चमकदार त्वचा की चाहत हर किसी को होती है. इसके लिए लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर तरह-तरह के घरेलू नुस्खे तक आजमाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर भी स्किन केयर में फायदेमंद हो सकता है? दरअसल, कपूर में पाए जाने वाले कुछ यौगिकों में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल और अन्य जैविक गुण बताए गए हैं, जिसके चलते इसका इस्तेमाल कुछ त्वचा संबंधी उत्पादों में भी किया जाता है. कपूर को लेकर दावा है कि यह खुजली, जलन और त्वचा की जलन जैसी परेशानियों में राहत देने में मदद कर सकता है. एक्ने-प्रोन स्किन को लेकर भी कपूर का इस्तेमाल कुछ पारंपरिक नुस्खों में किया जाता रहा है. हालांकि, चेहरे पर सीधे कपूर लगाना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता और संवेदनशील त्वचा पर इससे जलन या एलर्जी हो सकती है. 

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, कपूर में पिनीन, कैम्फीन, बी.पिनीन, लिमोनीन, 1-8 सिनेओल और पी.साइमीन पाया जाता हैं. साथ ही इसमें एंटी-इंफ्लामेटरी, एंटी-ऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, एंटी-फंगल और एंटी-स्पास्मोडिक गुण मौजूद होते हैं. जो स्किन की समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करते हैं.

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फाइन लाइंस की समस्या के लिए

जिस व्यक्ति को चेहरे पर फाइन लाइंस की समस्या हैं उनके लिए कपूर बड़े काम का है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक कपूर में एंटी-एजिंद गुण पाए जाते हैं, जो चेहरे पर कोलेजन को बढ़ाते हैं जिससे स्किन पर जिखने वाली फाइन लाइंस की समस्या हल होने लगती है. ऐसे में इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हफ्ते में दो बार चेहरे पर नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं. ऐसा करने पर त्वचा पर नेचुरल ऑयल की मात्रा बनी रहती है, जिससे स्किन के टैक्सचर में सुधार आने लगता है.

एक्ने से मिलेगा छुटकारा

कील मुंहासों के चलते अक्सर ही चेहरे पर दाग-धब्बों की समस्या बनी रहती है. ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह स्किन पर बढ़ने वाले सीबम सिक्रीशन को कंट्रोल करके त्वचा की डीप क्लींजिंग करके स्किन को ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स से बचाने का काम करता है. साथ ही इससे स्किन सेल्स को रिपेयर करने में भी मदद मिलती है, जिससे त्वचा पर निखार बढ़ने लगता है.

दाग-धब्बे दूर करने के लिए

अगर आप चेहरे पर दाग-धब्बों की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको स्किन पर बनने वाले डार्क-स्पॉटस को कम करने के लिए कपूर की क्यूब का एक चौथाई हिस्सा लेकर उसमें बादाम का तेल मिलाएं और रात में सोने से पहले चेहरे पर लगा लें. ऐसा करने पर त्वचा पर बढ़ने वाली डेड स्किन सेल्स की समस्या हल होने लगती है. साथ ही दाग-धब्बे भी दूर हो जाते हैं.

झुर्रियों से राहत पाने के लिए

आमतौर पर झुर्रियां बढ़ती उम्र के कारण होती है, लेकिन कई बार यह कई अन्य वजहों से भी होने लगती है, जिसमें से एक कारण ड्राई स्किन भी है. ऐसे में स्किन को हाईड्रेट रखने के लिए एक चौथाई कपूर की पीसकर पाउडर बना लें. फिर उसमें नारियल के तेल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इससे स्किन नर्म और मुलायम तो रहती ही है, साथ ही यह झुर्रियों की समस्या को भी हल कर देती है.

टैनिंग रिमूव करने के लिए

बाहर निकलने वाले लोगों को अक्सर ही टौनिंग की समस्या से गुजरना पड़ता है. ऐसे में इससे छुटकारा दिलाने में भी कपूर बेहद फायदेमंद हो सकता है. यह टैनिंग रिमूव करने के साथ स्किन टोन को निखारने का काम भी करता है. इसलिए लिए कपूर में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इससे स्किन क्लीन और नमी युक्त बनी रहती है. इससे स्किन की लेयर्स में कोलेजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे पिगमेंटेशन से राहत मिल जाती है.

Tags: Health News Hindihealth tipsskin care tips
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