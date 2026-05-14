Home > उत्तर प्रदेश > मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!

मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!

बुलंदशहर में मिलावटी पनीर के खिलाफ FSDA की सख्त कार्रवाई के बावजूद एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मिलावटी मटर पनीर और मिठाई खाने के बाद 32 लोग एक साथ बीमार पड़ गए. मामले की जांच की जा रही है, लेकिन आप कैसे नकली पनीर के जंजाल से बच सकते हैं, इसके लिए यहां जानिए पनीर की शुद्धता जांचने का तरीका-

By: Kajal Jain | Published: May 14, 2026 11:05:56 AM IST

मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!
मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!


उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग (FSDA) की लगातार सख्त कार्रवाई के बावजूद फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आ रहे हैं. अभी पिछले ही दिनों बुलंदशहर इलाके में नकली पनीर बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें 15 किलोग्राम संदिग्ध पनीर, 60 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल, 4 टिन घी, 4 टिन फॉर्मल दूध और 1600 मिलीलीटर आर्टिफिशियल फ्लेवर बरामद हुए थे. इसकी बड़ी छापेमारी कम नहीं थी कि अभी हाल ही में एक फंक्शन में मिलावटी मटर पनीर और मिठाईयां खाकर एक साथ 32 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया.

नकली पनीर में केमिकल्स की पहचान

मार्केट में पनीर की डिमांड बढ़ते पर कई दुकानदार सिंथेटिक या मिलावटी पनीर बेचने लगते हैं, जो दिखने में असली पनीर जैसा ही लगता है. ये पनीर स्किम्ड मिल्क पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज, और डिटर्जेंट से तैयार किया जाता है, जिसमें रिफाइंड पामोलीन तेल और सोयाबीन तेल भी मिलाए जाते हैं. पनीर को सफेद रंग देने के लिए कास्टिक पोटाश, सल्फ्यूरिक एसिड, और व्हाइटनिंग पाउडर भी मिलाए जाते हैं, जिससे धोका खाकर कई लोग पनीर को खरीद लाते हैं. इसे खाते ही उल्टी, दस्त, चक्कर और पेट दर्द जैसी हेल्थ प्रॉबलम्स घेर सकती हैं.

You Might Be Interested In

कैसे पहचानें पनीर असली है या नकली

असली और मिलावटी पनीर के स्कैम में आप भी न फंस जाए इसलिए जान लीजिए कि असली और मिलावटी पनीर में क्या अंतर होता है और इसकी पहचान करने का सही तरीका क्या है?- 

आयोडीन टेस्ट

सबसे पहले पनीर को पानी में उबालकर ठंडा करें. इसमें कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन डालें. यदि पनीर का रंग नीला हो जाए, तो समझ जाएं कि स्टार्च की मिलावट है.

हाथ से रगड़ें

असली पनीर हल्का-दानेदार फील होता है. ये हाथों में रगड़ने पर  तुरंत बिखर जाता है, जबकि नकली पनीर सख्त होता है. रबड़ जैसा दिखता है और दबाने पर पानी छोड़ देता है.

खुशबू से पहचानें

नकली या मिलावटी पनीर एक दम सफेद रंग का होता है, लेकिन असली पनीर में हल्का पीलापन होता है. इसमें से दूध की भीनी खुशबू आती है, जबकि नककली पनीर से रबड़ जैसी महक आती है. ये खाने में भी हल्का कड़वा होता है.

फिर कैसे खाएं पनीर?

यदि आप पनीर खाने के शौकीन हैं और मिलावटी पनीर के नुकसान से बचना चाहते हैं घर पर कुछ ही समय में हेल्दी पनीर बना सकते हैं. इसके लिए एक बर्तन में आवश्यकतानुसार दूध उबालें. इसमें नींबू या सिरका धीरे-धीरे करके डालें और बराबर मिलाते रहें. कुछ ही समय में दूध से पानी और पनीर जैसा कंटेट अलग हो जाता है. इसे छानकर पनीर को अलग कर लें. इस तरह घर परबना पनीर आपकी सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहता है.

ये भी पढ़ें:-बिना Cooking Oil कैसे बनाएं टेस्टी खाना? पीएम मोदी की अपील के बाद अपनाएं ये 5 किचन ट्रिक्स, डबल होगा थाली का जायका!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026
मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!
मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!
मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!
मिलावटी पनीर खाकर एक साथ बीमार पड़े 32 लोग: कहीं आप भी न हो जाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार, ऐसे करें पनीर की पहचान!