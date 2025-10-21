Home > हेल्थ > क्या आप भी रस्क ने नाम पर खा रहे धोखा, Suji Rusk के नाम पर मिल रहा है 71% मैदा! नंबर 1 हैरान कर देगा!

क्या आप भी रस्क ने नाम पर खा रहे धोखा, Suji Rusk के नाम पर मिल रहा है 71% मैदा! नंबर 1 हैरान कर देगा!

इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर Foodpharmer ने रस्क की सच्चाई बताई: सुजी नाम वाले रस्क में असल में मैदा ज्यादा होता है. हेल्दी ऑप्शन वही है जिसमें 100% आटा और बिना पाम ऑइल हो.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 21, 2025 11:38:32 AM IST

क्या आप भी रस्क ने नाम पर खा रहे धोखा, Suji Rusk के नाम पर मिल रहा है 71% मैदा! नंबर 1 हैरान कर देगा!

Harmful Rusk : आजकल सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, एक ऐसा मंच बन गया है जहां कई इंफ्लुएंसर खाने-पीने की चीजों का विश्लेषण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. एक ऐसा ही एक नाम है – Foodpharmer. ये फूड इनफ्लुएंसर अक्सर खाने के पैकेट्स को खोलकर उनके पीछे की सच्चाई बताते हैं.

हाल ही में उन्होंने सबके पसंदीदा चाय के साथी रस्क (बेसन टोस्ट) पर अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि जो रस्क हमें “हेल्दी” कहकर बेचे जाते हैं, वो वाकई में कितने हेल्दी हैं?

‘सुजी’ नाम का धोखा?

Foodpharmer ने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए Britannia Suji Rusk के बारे में कहा कि इस प्रोडक्ट का नाम तो ‘सुजी’ रस्क है, लेकिन इसमें सुजी मात्र 1.8% ही है, जबकि 71% मैदा (refined flour) डाला गया है. यानि नाम में भले ही सुजी हो, लेकिन असलियत में रस्क में ज्यादातर हिस्सा मैदे का होता है.

तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में हेल्दी स्नैक खा रहे हैं?

C ग्रेड रस्क: स्वाद ज्यादा, सेहत कम

रस्क की रैंकिंग करते हुए उन्होंने सबसे पहले C ग्रेड रस्क की बात की – जैसे कि Parle Rusk. उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 1/4 हिस्सा चीनी होता है और यही रस्क हम में से कई लोग चाय के साथ खूब खाते हैं.

अधिकतर कंपनियां अपने रस्क को ‘Premium Rusk’ कहती हैं. लेकिन अगर उस ‘प्रीमियम’ में मैदा, पाम ऑइल और चीनी हो, तो असली प्रीमियम क्या होता है?

B ग्रेड रस्क: थोड़ा बेहतर, लेकिन अब भी अधूरा

इसके बाद आता है B ग्रेड रस्क, जिसमें जैसे कि Britannia Milk & Atta Rusk शामिल हैं. इनमें आटे का उपयोग जरूर हुआ है, लेकिन इसमें भी पूरी तरह से हेल्दी सामग्री नहीं होती. ये C ग्रेड से थोड़ा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अब भी इसमें मैदा और प्रोसेस्ड ऑइल होता है.

A ग्रेड रस्क: सेहतमंद ऑप्शन

A ग्रेड में आता है – The Health Factory Zero Maida Rusk. जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें 100% आटा होता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें Palm Oil नहीं होता. ये रस्क उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चाय के साथ कुछ हल्का और हेल्दी खाना चाहते हैं.

हममें से अधिकतर लोग रस्क को चाय के साथ मजे से खाते हैं, बिना ये जाने कि उसमें क्या-क्या मिला है. लेकिन अब वक्त है जागरूक बनने का. हर पैकेट को ध्यान से पढ़िए, सिर्फ नाम पर मत जाइए.

Tags: Healthy rusk optionsRusk ingredients comparisonSuji vs maida ruskZero maida rusk
क्या आप भी रस्क ने नाम पर खा रहे धोखा, Suji Rusk के नाम पर मिल रहा है 71% मैदा! नंबर 1 हैरान कर देगा!

