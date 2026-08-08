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Breastfeeding के बाद क्या घट जाता है मां का वजन ? क्या बर्न होती है कैलोरी; जानें एक्सपर्ट से सही जवाब

Breastfeeding Weight Loss: बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. डॉक्टर प्रीथा जोशी का कहना है कि जो महिलाएं पूरी तरह ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं, उनके शरीर को रोजाना लगभग 330 से 400 कैलोरी खर्च करनी पड़ सकती हैं.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 1:34:51 PM IST

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Breastfeeding Weight Loss: बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराने में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. डॉक्टर प्रीथा जोशी का कहना है कि जो महिलाएं पूरी तरह ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं, उनके शरीर को रोजाना लगभग 330 से 400 कैलोरी खर्च करनी पड़ सकती हैं. वहीं, डॉक्टर सुचित्रा पंडित के अनुसार यह जरूरत करीब 450–500 कैलोरी प्रतिदिन तक हो सकती है. इसका मतलब है कि दूध बनाने के लिए शरीर में ज्यादा कैलोरी इस्तेमाल करता है. इसी वजह से कुछ महिलाओं का प्रसव के बाद धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर महिला का वजन अपने-आप कम होगा. रिसर्च में भी ब्रेस्टफीडिंग और प्रसव के बाद वजन कम होने के बीच संबंध पाया गया है, लेकिन यह असर आमतौर पर कम और हर महिला में अलग-अलग होता है. गर्भावस्था से पहले का वजन, गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ा, खान-पान और रोज की शारीरिक गतिविधि जैसे कई कारक इसमें भूमिका निभाते हैं.

ज्यादा कैलोरी खर्च होने के बावजूद वजन क्यों नहीं घटता?

ब्रेस्टफीडिंग के दौरान शरीर सिर्फ कैलोरी खर्च नहीं करता, बल्कि उसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत भी महसूस होती है. इसलिए कई महिलाओं को ज्यादा भूख लगती है और वे पहले से ज्यादा खाना खाने लगती हैं. इससे ब्रेस्टफीडिंग के दौरान खर्च हुई अतिरिक्त कैलोरी का कुछ हिस्सा वापस शरीर में चला जाता है. इसके अलावा, नवजात बच्चे की देखभाल के कारण मां को अक्सर पर्याप्त नींद नहीं मिलती. नींद की कमी भूख और शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को प्रभावित कर सकती है. नतीजा यह होता है कि वजन कम करना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हो सकता है. इसलिए केवल यह सोचना कि “मैं स्तनपान करा रही हूं, तो मेरा वजन जरूर कम होगा” सही नहीं है.

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शरीर पहले मां को प्राथमिकता देता है

डॉक्टर सुचित्रा पंडित के अनुसार, प्रसव के बाद शरीर का मुख्य लक्ष्य तुरंत वजन कम करना नहीं होता. सबसे पहले शरीर को ठीक होने, हार्मोन को संतुलित करने और पर्याप्त दूध बनाने की जरूरत होती है. गर्भावस्था के दौरान शरीर ने जो ऊर्जा जमा की थी, उसका इस्तेमाल दूध बनाने में हो सकता है, लेकिन हर महिला में इसका असर एक जैसा नहीं होता. इसलिए नई मां को वजन कम होने की गति को लेकर खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए. स्वस्थ और संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम जितना संभव हो, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार धीरे-धीरे शारीरिक गतिविधि शुरू करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. स्तनपान वजन कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह वजन घटाने की गारंटी नहीं है. हर मां का शरीर अलग होता है और प्रसव के बाद वजन कम होने में समय लगना बिल्कुल सामान्य है.

Tags: Breastfeedingmother health
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